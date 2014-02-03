美国债市：公债收益率降至11月初来最低，因制造业数据疲弱

* 10年期公债收益率跌穿2.60%，为11月1日来最低

* 美联储买入12.5亿美元2038-2043年到期公债

* 美联储周二将买入22.5-27.5亿美元公债

路透纽约2月3日 - 美国公债收益率周一跌至11月初来最低，此前报告显示美国1月制造业增速明显放缓。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。

报告带动美国公债价格由跌转升，稍早因欧洲经济成长强劲且新兴市场资产市场有所平复，公债价格下滑。

“整体而言，这是一个疲弱的数据，明显显示出经济活动出现一些大幅度的放缓。”道明证券美国研究和策略部门副主管Millan Mulraine表示。

“你可以将数据下滑的大部分因素归咎于过去两个月的异常严寒的天气，这从其他经济报告中也能看出来。主要问题是是否能证实是暂时性的，我们认为会的。”他指出。

美国持续的恶劣天气也可能影响到周五备受瞩目的1月就业报告，12月就业增长远逊预期也被归咎于恶劣天气。

根据路透访查的101位分析师的预估中值，1月非农就业岗位预计增加18.5万。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次货币政策会议要到3月，在决定是否继续缩减购债前能有足够时间评估更多的经济数据。上周在贝南克任主席的最后一次货币政策会议上，美联储削减每月购债规模100亿美元，至650亿美元。

因经济数据趋软，指标10年期公债收益率自年初以来已经大涨约半个百分点。新兴市场资产被大举抛售也令投资人寻求在美国公债中避险。

美国公债的升势也得益于投资人在月底再度平衡投资组合，以及原本押注收益率上升的投资人空头回补。

部分上述买盘可能正在减少，因空头已得到回补，但这可能还要看是否10年期公债收益率能够守在2.60%技术阻力位下方。

10年期公债收益率 低见2.582%，为11月1日来最低，1月1日时该收益率报3.04%。

美联储本周每日都将买入美国公债，包括周三分两次买入。周一美联储买入12.5亿美元2038-2043年公债，周二将买入22.5-27.5亿美元2021-2023年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+02/32) 0.308

10年期公债 101-13/32 (+22/32) 2.588

30年期公债 103-23/32(+1-12/32) 3.547

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