美国债市：公债收益率上升，周五公布就业数据前市场气氛谨慎

* 公债收益率上升，ADP数据接近预期

* 美联储在今日两次操作中买入TIPS和公债

* 美联储周四将买入10-12.5亿美元2036-2043年到期公债

* 一个月国库券收益率上升，因举债上限忧虑

路透纽约2月5日 - 美国公债收益率周三上升，在周五美国公布备受瞩目的就业数据前，市场气氛谨慎。如果就业数据强劲，则可能令公债市场升势暂停。此波升势将收益率带至11月初来最低水准。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国1月民间就业人数增加17.5万人，接近分析师预期。数据巩固了周五就业数据也将显示稳健增长的希望。路透访查的分析师预计1月非农就业岗位增加18.5万。

在近期部分经济数据令投资人对美国经济复苏力道的担忧加重后，周五的就业报告备受关注。投资人还将资产从新兴市场和股市中撤出，将美国公债收益率拖到三个月低点。

“有一些被压抑的卖压。过去几周公债上扬，我觉得这是投资人对非农就业报告有期待的表现。”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

指标10年期公债 收益率尾盘报2.67%，年初时还超过3%。

周一收益率低见2.57%，为11月1日来最低。

收益率下滑“在如此短的时间内有些过多了，因经济基本面并未恶化这么严重。买盘肯定有些过热，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy Lebas表示。

10年期公债收益率要保持在2.60%之下有难度，因预计若周五就业数据强劲收益率可能上升的投资人在收益率下滑的时候悄悄买入。

周三，供应管理协会(ISM)公布1月服务业指数由12月的53升至54，且就业分项指数升至逾三年最高后，美国公债价格扩大跌幅。

近期经济数据有所趋弱令美联储可能放缓或暂停缩减购债的臆测升温，但许多投资人预计需要数据大幅恶化，才能改变美联储的计划。

美联储上周宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元至650亿美元。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，美联储将继续以稳定步伐缩减购债计划，且将在年底前结束购债，他呼吁政策制定者对升息应有耐心。但费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三表示，美联储应较原计划更快缩减购债，并在年中前结束。

美联储周三买入9.7亿美元2040-2043年到期通膨保值债券(TIPS)以及25.8亿美元2019-2021年到期公债。

美联储周四还将买入10-12.5亿美元2036-2043年到期公债。

美国国库券收益率周三继续上升，因投资人在美国可能再度触及举债上限的情况下，对买入可能违约的债券非常谨慎。

华盛顿本周末将要重新设定政府的借款上限，杰克卢表示，政府可利用会计方法令举债上限到2月底才用尽。

3月6日到期的一个月国库券收益率 周二在二级市场升至0.12%，为10月上次举债上限问题出现以来最高。

周三，美国财政部公布将在下周发售700亿美元附息新债，但因美国财赤缩减的速度比预期快，财政部可能在下次季度再融资计划中下调标售规模。

下周的新债发售将包括300亿美元三年期公债、240亿美元10年期公债和160亿美元30年期长债。财政部还表示，续发的两年期浮息公债规模介乎120-150亿美元。

-----------------------1943 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-) 0.316

五年期公债 100-01/32 (-05/32) 1.492

10年期公债 100-21/32 (-14/32) 2.673

30年期公债 101-23/32(-1-04/32) 3.655

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]