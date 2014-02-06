更正-美国债市：公债收益率在非农就业报告出炉前上涨，国库券收益率跳升

(更正：因中文译文有误，内文第五段“收益率跌10/32”应为“价格跌10/32”)

* 公债收益率上涨，投资人在周五非农就业报告前持谨慎态度

* 欧洲央行维持利率不变，德债下跌拉低美债

* 美联储买入12.5亿美元2040-2043年到期公债

* 财政部将标售840亿美元三个月和六个月国库券

* 美国国库券收益率上升

路透纽约2月6日 - 美国公债收益率周四升至一周高位，因投资人为周五倍受关注的1月非农就业报告作准备，市场预期1月就业岗位增幅将较12月意外疲弱的增幅强劲。

公债收益率在过去一个月下跌，因持续疲弱的经济数据令人忧虑美国经济复苏力道，且对新兴市场经济体的担忧已导致投资人从新兴市场撤资，买入避险的美国公债。

但如果非农就业报告和其他数据从近期弱势中反弹，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)能够维持在缩减购债的轨道之上，且如果新兴市场的波动性下降，美国公债收益率将可能再次攀升，交易商对此保持警惕。

“我们将继续看到投资人在新兴市场忧虑引发的避险买需和美联储放慢购债步伐的事实的因素之间权衡，”Guggenheim Partners公债交易部董事总经理Jason Rogan说。

指标10年期公债 价格跌10/32，收益率报2.71%。该收益率年初曾高过3%，周一跌至11月1日来最低的2.57%。

路透访问的101位分析师预估中值为，1月非农就业岗位料增加18.5万个。一些交易商的预估值较低，为大约16-17万个。

周四数据显示最新一周初请失业金人数降幅大于预期，带动就业市场前景和整体经济。

其他数据显示美国12月贸易逆差扩大，因出口下降，如果这情况在1月持续，将可能拖累今年首季经济成长。

美联储上周宣布将月度购债规模减少100亿美元，至650亿美元。市场预期如果经济继续温和成长，美联储将继续采取每月100亿美元的缩减步伐。

美联储买入12.5亿美元2040-2043年到期公债。美联储周五将买入5-7.5亿美元2024-2031年到期公债。

稍早欧洲央行总裁德拉吉未有暗示将马上放宽货币政策，令德债下跌，美债也一起下滑。

欧洲央行周四一如预期维持利率不变，但市场预期央行可能在3月降息，欧洲央行承认新兴市场动荡可能打击欧元区。

**国库券发行规模急增**

国库券收益率周四也跳涨，此前财政部表示，下周将标售840亿美元新的三个月和六个月国库券，规模远多于许多人的预期。

在政府周六重新设定借款上限前，财政部一直在减少短债发行，因财政部受到限制，不能为非即时支出发行债券。在限期后预计供应将增加，因面临季节性现金需求，包括支付退税款。

但如果国会推迟上调举债上限，部份短债需求将可能下降。美国财政部长杰克卢表示，政府可利用会计方法令举债上限到2月底才用尽。

“政府在2月8日将重新设定借款上限，财政部很可能不想在本月稍晚发行过多的债券，”道明证券短期利率交易部主管Kenneth Silliman说。

下周一财政部将标售420亿美元三个月国库券和420亿美元六个月国库券。下周一，财政部还将发售500亿美元现金管理券。

三个月国库券 收益率升至0.08%高位，此为12月31日来最高。六个月国库券 收益率也升至0.08%，为1月9日来最高。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (-01/32) 0.327

五年期公债 99-29/32 (-05/32) 1.520

10年期公债 100-12/32 (-11/32) 2.706

30年期公债 101-10/32 (-15/32) 3.678

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