《美债一周展望》公债收益率下滑，因就业数据令人失望

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容仅略有调整)

* 公债收益率在就业报告公布后下滑，五年期公债领涨

* 1月非农就业岗位增加11.3万，远逊预期

* 美联储买入6.59亿美元2024-2031年到期公债

* 下周关注叶伦作证、零售销售数据和新债供应

路透纽约2月7日 - 美国公债收益率周五下滑，因美国公布的1月非农就业报告远逊预期，显示在美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债的同时美国经济失去动能。

美国劳工部公布，1月非农就业岗位仅增加11.3万，低于分析师预估的18.5万，且12月数据仅微幅上修。失业率降至五年新低6.6%。

五年期公债表现超过其他年期，显示交易商目前关注美联储设定的升息目标。

“这显示市场更习惯于前瞻性指引观念，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，“对短期经济动能的信心下降，这从五年期公债升势中可以看出来。”

现在美国失业率骤降将令新任美联储主席叶伦要把改变美联储宽松货币政策承诺作为当务之急，她将可能避免把政策同就业市场特定目标相联系。

逾一年前，美联储首次承诺在失业率降至至少6.5%前不会加息，政策制定者原本认为至少可以保持该承诺至2015年中。

下周二和周四，叶伦将在上任后首次在美国众议院金融服务委员会 作证。

五年期公债 升9/32，收益率报1.47%，数据公布前报1.54%。七年期公债 升10/32，收益率由2.19%降至2.12%。

数据公布前押注数据强劲会推高公债收益率的交易商进行了一些空头回补，预计也助燃了周五公债的升势。

但就业报告预计不太可能改变美联储缩减购债的进程，美联储下一次货币政策会议要到3月。

“我认为除非数据相当疲弱，或者这种令人失望的趋势再持续一两个月。”Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard表示。

美联储上周宣布缩减每月购债规模100亿美元，至650亿美元，并预计将在之后的每次会议上都削减100亿美元购债规模。

下周市场还将关注周四的零售销售数据，以寻找消费者支出强度的迹象。

美国财政部下周将发售700亿美元附息新债，包括300亿美元三年期公债、240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债。

美联储周五买入6.59亿美元2024-2031年到期公债，下周一将买入22.5-27.5亿美元2021-2023年到期公债。

指标10年期公债 升7/32，收益率报2.68%，数据发布前报2.72%。

30年期长债 升2/32，收益率由3.68%降至3.67%。(完)

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