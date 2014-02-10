美国债市：公债持平至下跌，投资人等待新债供应和叶伦在国会的证词陈述

* 聚焦叶伦国会听证会，预料她将坚持美联储的措施

* 交易商等待本周新债供应，预料需求稳定

路透纽约2月10日 - 美国公债价格周一几无变动至小幅下跌，交投清淡，投资人为本周长债供应作准备。上周五公布弱于预期的美国非农就业报告令当日公债下滑。

市场也等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦在国会首次作证词陈述，她将在周二和周四在国会作证。

“今日没有什么刺激市场的因素。人人都在等叶伦明日在国会作证，”Action Economics固定收益部经理Kim Rupert说，“今日有点儿是对近期走势调整头寸的交易日。”

尽管美国就业数据疲弱，但叶伦预料将给予美国经济均衡的评估，其讲话将暗示美联储仍在缩减购债轨道之上。

“对近期经济疲弱将促使美联储打救经济的希望在周五增强，但更有可能的是市场将会失望，”Janney Montgomery Scott首席固定策略师Guy LeBas说。

指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报2.68%，较周五几无变动。30年期公债 下滑2/32，收益率报3.66%，也较周五变动不大。

周一美国没有经济数据公布，只有包括三个月和六个月国库券等标售。

财政部标售规模创纪录高位的三个月和六个月国库券，得标利率为10月来最高。忧虑美国政府无法在2月底前上调16.7万亿美元举债上限，令标售规模创纪录高位。

财政部标售420亿美元5月15日到期的三个月国库券的得标利率为0.095%，420亿美元8月14日到期的六个月国库券得标利率为0.11%。

三个月国库券标售规模多于350亿美元之前纪录，六个月国库券的标售规模也高于之前的310亿美元纪录。

**更多供应**

财政部本周将标售700亿美元附息公债，包括300亿美元三年期公债，240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债。

分析师表示，美国国内对三年期公债的需求改善，上次标售需求强劲，扭转去年上半年需求疲弱之势。

“疲弱的情况被扭转是受到美国基金需求带动，”Barclays Capital在研究报告中说，“三个月移动均值显示，他们的参与率上升至25%，为一年来最高。”

“10年期和30年期公债标售需求应该不错，尽管整体需求走弱，”Action Economics的Rupert说。

五年期公债价格 跌2/32，收益率报1.47%，七年期公债 跌1/32，收益率报2.12%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-01/32) 0.315

五年期公债 100-04/32 (-02/32) 1.475

10年期公债 100-19/32 (-02/32) 2.680

30年期公债 101-16/32 (-01/32) 3.667

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