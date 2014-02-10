美国债市：公债持平至下跌，投资人等待新债供应和叶伦在国会的证词陈述

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
* 聚焦叶伦国会听证会，预料她将坚持美联储的措施
* 交易商等待本周新债供应，预料需求稳定
路透纽约2月10日 - 美国公债价格周一几无变动至小幅下跌，交投清淡，投资人为本周长债供应作准备。上周五公布弱于预期的美国非农就业报告令当日公债下滑。
市场也等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦在国会首次作证词陈述，她将在周二和周四在国会作证。
“今日没有什么刺激市场的因素。人人都在等叶伦明日在国会作证，”Action Economics固定收益部经理Kim Rupert说，“今日有点儿是对近期走势调整头寸的交易日。”
尽管美国就业数据疲弱，但叶伦预料将给予美国经济均衡的评估，其讲话将暗示美联储仍在缩减购债轨道之上。
“对近期经济疲弱将促使美联储打救经济的希望在周五增强，但更有可能的是市场将会失望，”Janney Montgomery Scott首席固定策略师Guy LeBas说。
指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报2.68%，较周五几无变动。30年期公债 下滑2/32，收益率报3.66%，也较周五变动不大。
周一美国没有经济数据公布，只有包括三个月和六个月国库券等标售。
财政部标售规模创纪录高位的三个月和六个月国库券，得标利率为10月来最高。忧虑美国政府无法在2月底前上调16.7万亿美元举债上限，令标售规模创纪录高位。
财政部标售420亿美元5月15日到期的三个月国库券的得标利率为0.095%，420亿美元8月14日到期的六个月国库券得标利率为0.11%。
三个月国库券标售规模多于350亿美元之前纪录，六个月国库券的标售规模也高于之前的310亿美元纪录。
**更多供应**
财政部本周将标售700亿美元附息公债，包括300亿美元三年期公债，240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债。
分析师表示，美国国内对三年期公债的需求改善，上次标售需求强劲，扭转去年上半年需求疲弱之势。
“疲弱的情况被扭转是受到美国基金需求带动，”Barclays Capital在研究报告中说，“三个月移动均值显示，他们的参与率上升至25%，为一年来最高。”
“10年期和30年期公债标售需求应该不错，尽管整体需求走弱，”Action Economics的Rupert说。
五年期公债价格 跌2/32，收益率报1.47%，七年期公债 跌1/32，收益率报2.12%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-04/32 (-01/32) 0.315
五年期公债 100-04/32 (-02/32) 1.475
10年期公债 100-19/32 (-02/32) 2.680
30年期公债 101-16/32 (-01/32) 3.667
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
第一季经济较上年同期增长3.0%，增速持平于前一季，略高于分析师平均预估的成长2.9%。（完） (编译 高琦 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。