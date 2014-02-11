美国债市：长债收益率升至两周最高，受叶伦讲话提振

* 叶伦暗示将继续美联储缩减购债计划

* 叶伦讲话整体谨慎，称就业市场复苏远未完成

* 美国三年期公债标售获得稳健需求

路透纽约2月11日 - 美国长期公债收益率周二攀升至两周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦承诺继续联储当前的缩减购买资产策略，尽管就业市场仍不稳。

美股上扬，投资人从避险公债市场撤资，对叶伦讲话没有令市场震惊的事实感到高兴。叶伦重申尽管新兴市场近期出席抛售，美联储将继续以有序的步幅缩减宽松货币政策。

在她首次以美联储主席的身份作的公开讲话中，叶伦表示，要美联储暂停缩减购债计划，除非美国经济前景出现重大改变-就业市场严重恶化或通胀没有随着时间上升。

“市场真正听到的是讲话积极的一面，即全球的波动性没有对美国前景构成问题。”富国固定收益部门全国主管George Rusnak表示。

“看来叶伦将求稳，意味着他们会继续缩减量化宽松政策。”Rusnak称，“市场放心了，因此美国公债市场出现一些回落。”

指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.72%，盘中一度升至1月29日来最高的2.73%。

30年期长债 跌14/32，收益率报3.68%，盘中触及两周高位3.70%。

五年期公债 跌7/32，收益率报1.52%。七年期公债 跌9/32，收益率报2.17%。

叶伦国会听证会时，美国财政部标售300亿美元三年期公债，获得投资人稳健需求，得标利率报0.715%，认购倍数达3.42，高于1月标售时的3.25以及3.32的均值。

包括海外投资人的间接投标得标达到42%，远高于上月的28%以及30.5%的均值，这是2011年8月来最高的。

周三，财政部将发售240亿美元10年期公债，近期10年期公债标售直接投标参与度下滑，且表现疲弱。

盘中稍早，美国一个月国库券利率降至逾一周低点，因之前众议院共和党同意提出不附加条件的上调举债上限议案。

众议院民主党领袖暗示，对这样的议案会有“广泛的支持”。

二级市场，一个月国库券收益率 尾盘报0.05%。

-----------------------2003 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (-02/32) 0.335

五年期公债 99-28/32 (-08/32) 1.525

10年期公债 100-09/32 (-11/32) 2.719

30年期公债 101-07/32 (-11/32) 3.683

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