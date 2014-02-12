美国债市：公债价格下滑，因国会批准延长举债权限且叶伦讲话继续发酵

* 长债收益率升至数周高位

* 美国举债上限得到解决令公债受压，扶助提振公债收益率攀升

* 财政部标售的10年期公债成绩喜忧参半

路透纽约2月12日 - 美国公债价格周三连跌第二日，此前美国国会投票通过提高政府借款权限的议案，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席叶伦承诺维持联储目前以有序步伐缩减购债的策略。

美国30年期公债收益率攀升至三周高位，10年期公债收益率触及两周高位，因投资人撤出避险公债，买入诸如股市等较高风险资产。

美国众议院周二以微弱优势通过了无条件提高政府借款权限一年的法案。总统奥巴马要求提高债务上限不可附加任何条件，共和党人对此作出妥协。

美国参议院在周三下午也批准了该法案，送交总统奥巴马签署成为法律。

“总的来说，市场不确定性下降，”Williams Capital Group固定收益销售和交易部主管David Coard说。

此外，美联储主席叶伦周二表示，只有在美国经济前景明显改变-就业市场明显恶化，或通胀没有上升的情况下，美联储才会停止缩减购债。

这为原本预期叶伦将对美联储缩减购债计划表达谨慎态度的投资人提供了推高公债收益率的理由。

“我们预期公债收益率在全年将逐渐攀升，因美联储继续缩减购债计划，且美国经济更强，”U.S. Bank Wealth Management固定收益部主管Jennifer Vail说。

“今日和昨日公债的反应是投资人听到了叶伦的讲话后放心了，尽管美国数据有杂音，但是和天气有关。今年遭遇20年来最冷的1月和2月，这对汽车销售和房屋开工造成影响。”

她补充说，当这严寒天气结束后，预计消费者需求再反弹。

指标10年期公债价格 尾盘下跌13/32，收益率报2.76%。该收益率稍早触及1月29日来最高的2.77%。

30年期公债价格 下滑23/32，收益率报3.72%，此前触及三周高位3.73%。

五年期公债价格 跌7/32，收益率报1.56%，七年期公债 下滑9/32，收益率报2.21%。

财政部标售240亿美元10年期公债，需求没有预期的强劲。得标利率为2.795%。投标倍数为2.54，低于上月标售的2.68和2.69的均值。

包括外国央行的间接投标者获得标售规模的49.7%，略高于上月的46.6%，和41.8%的均值。间接投标者买入10年公债的规模为6月来最多。

“可能是更多外国买家认为公债收益率水平适当，且他们等待从公债标售而非二级市场买入大量公债，”野村证券策略师在研究报告中说。

财政部周四将标售160亿美元30年期公债，上几次标售的成绩好坏不一。

-----------------------2006 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.347

五年期公债 99-22/32 (-07/32) 1.569

10年期公债 99-29/32 (-12/32) 2.761

30年期公债 100-17/32 (-21/32) 3.720

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