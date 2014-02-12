美国债市：公债价格下滑，因国会批准延长举债权限且叶伦讲话继续发酵

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* 长债收益率升至数周高位
* 美国举债上限得到解决令公债受压，扶助提振公债收益率攀升
* 财政部标售的10年期公债成绩喜忧参半
路透纽约2月12日 - 美国公债价格周三连跌第二日，此前美国国会投票通过提高政府借款权限的议案，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席叶伦承诺维持联储目前以有序步伐缩减购债的策略。
美国30年期公债收益率攀升至三周高位，10年期公债收益率触及两周高位，因投资人撤出避险公债，买入诸如股市等较高风险资产。
美国众议院周二以微弱优势通过了无条件提高政府借款权限一年的法案。总统奥巴马要求提高债务上限不可附加任何条件，共和党人对此作出妥协。
美国参议院在周三下午也批准了该法案，送交总统奥巴马签署成为法律。
“总的来说，市场不确定性下降，”Williams Capital Group固定收益销售和交易部主管David Coard说。
此外，美联储主席叶伦周二表示，只有在美国经济前景明显改变-就业市场明显恶化，或通胀没有上升的情况下，美联储才会停止缩减购债。
这为原本预期叶伦将对美联储缩减购债计划表达谨慎态度的投资人提供了推高公债收益率的理由。
“我们预期公债收益率在全年将逐渐攀升，因美联储继续缩减购债计划，且美国经济更强，”U.S. Bank Wealth Management固定收益部主管Jennifer Vail说。
“今日和昨日公债的反应是投资人听到了叶伦的讲话后放心了，尽管美国数据有杂音，但是和天气有关。今年遭遇20年来最冷的1月和2月，这对汽车销售和房屋开工造成影响。”
她补充说，当这严寒天气结束后，预计消费者需求再反弹。
指标10年期公债价格 尾盘下跌13/32，收益率报2.76%。该收益率稍早触及1月29日来最高的2.77%。
30年期公债价格 下滑23/32，收益率报3.72%，此前触及三周高位3.73%。
五年期公债价格 跌7/32，收益率报1.56%，七年期公债 下滑9/32，收益率报2.21%。
财政部标售240亿美元10年期公债，需求没有预期的强劲。得标利率为2.795%。投标倍数为2.54，低于上月标售的2.68和2.69的均值。
包括外国央行的间接投标者获得标售规模的49.7%，略高于上月的46.6%，和41.8%的均值。间接投标者买入10年公债的规模为6月来最多。
“可能是更多外国买家认为公债收益率水平适当，且他们等待从公债标售而非二级市场买入大量公债，”野村证券策略师在研究报告中说。
财政部周四将标售160亿美元30年期公债，上几次标售的成绩好坏不一。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.347
五年期公债 99-22/32 (-07/32) 1.569
10年期公债 99-29/32 (-12/32) 2.761
30年期公债 100-17/32 (-21/32) 3.720
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1