更正-美国债市：公债价格上涨，因数据疲弱重燃联储可能暂停缩减购债预期

(更正：因译文有误，内文第九段中“指标10年期公债收益率升8/32”，应更正为“指标10年期公债价格升8/32”)

* 在美国数据和公债标售后，长债收益率跌至日低

* 美国财政部发售160亿美元30年期公债

路透纽约2月13日 - 美国公债价格周四在连跌两日后反弹，因美国经济数据逊于预估，令市场重燃美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暂停缩减购买资产的预期。

在美国公布逊于预期的初请失业金和零售销售数据后，美国10年期和30年期公债收益率降至日低。

美国公布1月零售销售意外下滑0.4%，且另一个衡量消费者支出的指标也下滑。另外，美国上周经季节调整初请失业金人数增至33.9万。

“分析师和企业纠结的问题是一旦美国天气状况改善，数据是否会出现反弹。”JP Morgan Private Bank固定收益部门西岸董事Heather Loomis表示。

“抑或我们会开始看到一些更系统性的迹象。关于这些有许多不确定性。”

在美国国会批准上调举债上限以及美联储新任主席叶伦承诺尽管近期经济数据疲弱，但美联储会保持缩减购债后，公债收益率在过去两日上扬。

整体而言，许多市场人士仍相信美国经济前景改善足以令美联储保持在缩减刺激措施的轨道上。分析师称，一旦严寒过去，消费者需求会反弹，美国经济会重新站稳脚跟。

“我认为肯定会反弹，”摩根大通的Loomis表示，“如果现在你看看基本面，许多方面都很强劲。我不相信我们在经济成长大幅放缓的边缘。”

纽约尾盘，指标10年期公债价格 升8/32，收益率报2.73%，在美国标售30年期公债后触及2.72%的日低。

30年期长债 升21/32，收益率报3.68%，周三该收益率触及三周高位3.73%。

五年期公债 升9/32，收益率报1.50%，而七年期公债 升14/32，收益率报2.14%。

美国财政部发售30年期公债，结果整体强劲，得标利率报3.69%，认购倍数为2.27，低于上月2.57和均值2.43。不过间接投标得标率达到45.3%，符合1月的44.4%，且高于39.5%均值。

“标售结果颇为强劲，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons称，“我们怀疑有许多游资需要运作，不能一直观望。”

根据CRT Capital，整体而言今日公债成交清淡，现货公债成交量为10日均值的84%，其中五年期公债交投最为活跃，占总成交量的32%，10年期公债占29%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+02/32) 0.315

五年期公债 99-31/32 (+10/32) 1.505

10年期公债 100-04/32 (+08/32) 2.736

30年期公债 101-06/32 (+22/32) 3.685

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