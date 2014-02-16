重温稿-美国债市：公债收益率攀升，但美国经济前景令收益率上行趋势减退

* 美国制造业生产下降，对经济的疑虑加重

* 部份分析师不确信10年期公债收益率可返回3%

* 美联储买入12.5亿美国公债

路透纽约2月14日 - 美国公债收益率周五在上日大跌后小幅攀升，但上行趋势可能受阻，因近期一连串的经济数据弱于预期，令对美国经济复苏的稳定性疑虑加重。

股市上涨也导致美国公债被抛售，长债收益率连续第二周上升，之前连续四周下跌。

部份分析师将美国经济数据疲弱归因于近期严寒天气，但认为不仅和天气因素有关的分析师数目不断增加。

最新一份令人失望的经济报告是1月制造业生产意外下降0.8%，录得逾四年半来最大跌幅。美联储表示，寒冷天气干扰美国部份地区的生产。

美国2月消费者信心指数初值较1月终值持平，因美国人对未来前景的乐观情绪，抵消了他们对目前财政状况的担忧。

“近期美国公布这种较疲弱的经济数据，且这些数据正开始说服部份市场人士认为经济复苏未如美联储希望我们相信的那么强劲，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli说。

“这观点慢慢地在市场渗透。10年期公债收益率将回到近期峰值3.0%的肯定性下降。”

美国费城联邦储备银行调查显示，分析师预计美国第一季经济成长年率为2.0%，低于之前预期的2.5%。就业岗位增长预料仍有些迟滞。

指标10年期公债价格 跌3/32，收益率报2.74%，周四尾盘报2.73%。该收益率连升第二周。

30年期公债 收益率报3.69%，高于上日的3.68%。

五年期公债价格 下滑3/32，收益率报1.52%，高于上日的1.51%。七年期公债价格 下滑3/32，收益率报2.16%。

“我们对天气不仅是影响交通还作为经济数据疲弱的借口愈发感到不耐烦，”CRT Capital策略师说。

RBS Securities也维持其对公债收益率下跌的看法，尽管近期公债收益率攀升。

RBS Securities建议对公债逢低买入，青睐中长期债，且目标是10年期美债收益率在一两个月后降至2.47%。

美联储周五买入12.46亿美元公债，投标总计50亿美元。美联储在下周每个交易日也将买入公债，共买入80-97.5亿美元公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-) 0.319

五年期公债 99-28/32 (-03/32) 1.526

10年期公债 100-01/32 (-03/32) 2.746

30年期公债 98-21/32 (-2-17/32) 3.700

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