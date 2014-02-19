美国债市：公债价格下滑，美联储会议记录显示支持继续缩减购债

* 美联储会议记录显示支持继续缩减购债

* 美联储买入12.5亿美元2036-2044年到期公债

* 美联储周四将买入22.5-27.5亿美元2021-2024年到期公债

* 1月房屋开工下滑，生产者物价指数上升

路透纽约2月19日 - 美国公债价格周三下滑，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示委员支持继续缩减购债计划，除非经济发生重大转变。

会议记录显示美联储联邦公开市场委员会(FOMC)多位委员希望确定以可预估的每次会议100亿美元步幅缩减购买资产计划。

预计美联储可能继续缩减每月购债，因委员认为近期经济数据疲弱很大程度上是因异常寒冷的天气这一暂时现象。

“这显示他们认为近期经济活动疲弱是暂时性的。他们认为这不是长期趋势。即便今年经济成长放缓，他们仍将继续缩减购债。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

“这给利率带来一些升压。如果有人认为美联储对放缓购债有所争议，那么他们会失望的。”Goldberg称。

会议记录公布后，指标10年期公债 回吐稍早升幅，跌6/32，收益率报2.74%，周二尾盘报2.71%。

30年期长债 升16/32，收益率由3.68%升至3.71%。

美联储在12月宣布决定缩减每月购债规模100亿美元，并在上月再度削减了100亿美元。

周三，美联储买入12.5亿美元2036年2月至2043年8月到期公债，周四还将买入22.5-27.5亿美元2021-2024年到期公债。

过去两周，10年期公债收益率在约2.65-2.80%区间内交投，要突破该区间，可能需要在近期疲弱数据后经济方向的新信号。

“必须得到某种确认经济放缓是来真的，而不是天气影响。”加拿大帝国商业银行(CIBC)美国公债交易部门主管Tom Tucci表示。

周三公布的数据显示，美国1月房屋开工录得约三年最大降幅，可能受到恶劣天气影响，但建筑许可连降三个月显示出楼市一些根本的弱势。1月建筑许可大跌5.4%，为6月来最大降幅。

投资人表示，近期一系列更差的楼市和就业市场数据令美联储会议记录有些过时。他们目前关注周四将出炉的通胀、初请失业金和制造业数据，以看清美国经济前景和美联储前瞻性指引。

美国1月生产者物价指数(PPI)也连升两个月，受商品成本增加推升，但制造业通胀压力没有全面上升的迹象。

分析师表示，通胀乏力可能令美联储缩减购债和更接近升息的中期策略复杂化。

美国劳工部周三公布，美国1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，升幅为10月来最大。这是该指数涵盖范围增加了服务业和建筑业后首次公布数据。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-01/32) 0.319

10年期公债 100-05/32 (-07/32) 2.734

30年期公债 98-18/32 (-15/32) 3.706

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