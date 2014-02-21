美国债市：公债价格在美国公布疲弱的楼市数据后上涨

* 收益率下滑，美国1月成屋销售低于预期

* 美联储买入12.5亿美元2036-2043年到期公债

* 下周关注美国消费者信心数据

路透纽约2月21日 - 美国公债价格周五小涨，因投资人对近期一连串逊于预期的经济数据到底是因为恶劣天气造成的短期影响，抑或是结构性经济放缓症状有疑虑。

分析师表示，周五低迷的楼市销售数据令投资人大致保持观望。全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋销售较前月下跌5.1%，年率为462万户，为2012年7月来最低，预估为468万户。

随着交易日的展开，买家返场。一基金经理人将公债价格走强归因于对疲弱数据背后不仅仅是恶劣天气因素的预期。

指标10年期公债 升5/32，收益率报2.737%，30年期长债 升13/32，收益率跌至3.701%。

一策略师表示，如果10年期公债收益率接近3%关口，将看到买家回场的潜在动能。

“1月有良好买盘，如果在未来几日逼近这些水准，我可以想象这些买盘会回场。”RBS Securities利率策略师Bill O’Donnell表示。

分析师表示，他们预计下周经济咨商会的消费者信心调查数据将对市场有更重大的影响。

路透访查的分析师预计，2月消费者信心指数将由80.7小跌至80.4。

美联储周五买入12.5亿美元2036-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.314

五年期公债 99-27/32 (+02/32) 1.533

10年期公债 100-05/32 (+06/32) 2.734

30年期公债 98-23/32 (+17/32) 3.697

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