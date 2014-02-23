重温稿-美国债市：公债价格在美国公布疲弱的楼市数据后上涨

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
* 收益率下滑，美国1月成屋销售低于预期
* 美联储买入12.5亿美元2036-2043年到期公债
* 下周关注美国消费者信心数据
路透纽约2月21日 - 美国公债价格周五小涨，因投资人对近期一连串逊于预期的经济数据到底是因为恶劣天气造成的短期影响，抑或是结构性经济放缓症状有疑虑。
分析师表示，周五低迷的楼市销售数据令投资人大致保持观望。全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋销售较前月下跌5.1%，年率为462万户，为2012年7月来最低，预估为468万户。
随着交易日的展开，买家返场。一基金经理人将公债价格走强归因于对疲弱数据背后不仅仅是恶劣天气因素的预期。
指标10年期公债 升5/32，收益率报2.737%，30年期长债 升13/32，收益率跌至3.701%。
一策略师表示，如果10年期公债收益率接近3%关口，将看到买家回场的潜在动能。
“1月有良好买盘，如果在未来几日逼近这些水准，我可以想象这些买盘会回场。”RBS Securities利率策略师Bill O’Donnell表示。
分析师表示，他们预计下周经济咨商会的消费者信心调查数据将对市场有更重大的影响。
路透访查的分析师预计，2月消费者信心指数将由80.7小跌至80.4。
美联储周五买入12.5亿美元2036-2043年到期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.314
五年期公债 99-27/32 (+02/32) 1.533
10年期公债 100-05/32 (+06/32) 2.734
30年期公债 98-23/32 (+17/32) 3.697
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。