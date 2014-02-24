美国债市：公债价格下滑，因股市上涨及新兴市场忧虑缓和

* 新兴市场忧虑减轻

* 关注叶伦作证和美国经济数据

* 财政部今日发售500亿美元国库券

路透纽约2月24日 - 美国公债价格周一下滑，随着美股上涨以及对乌克兰等处于困境的发展中经济体的忧虑减轻，投资人撤离避险资产。

指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.749%，盘中一度高见2.763%。之前在海外市场和纽约市场盘初，价格变动不大。

30年期长债 跌9/32，收益率升至3.712%，中午触及日高3.72%。

“随着阿根廷和乌克兰的局势有进展迹象...导致投资人撤离美国公债市场。对新兴市场的担忧减轻。”Wells Fargo Advisors高级固定收益策略师Patrick McCluskey表示。

McCluskey称，美国公债看来估值过高，预计对美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策改变和升息愈发敏感。Wells Fargo预计10年期公债收益率年底将升至3.50%，30年期公债收益率将升至4.50%。

McCluskey还表示，美股今年可能会有许多起伏。周一美股大涨，部分股指创下新高。

根据DRW Trading策略师Lou Brien，整体而言，美国公债投资人没有从美国经济数据中获得交易的指引，但或许在周四美联储主席叶伦再次在国会作证中获得一些。

Brien称，“周四叶伦的国会证词可能会有一些不同...周五会公布一些值得注意的数据。”

周五将出炉的数据包括1月成屋待完成销售指数，12月该指数按月大跌了8.7%，分析师预计1月将上升2.0%。

根据道明证券分析师Gennadiy Goldberg，市场基本上没有受逊于预期的美国经济报告影响，因美国大部分地区遭遇严寒，令企业和支出活动放缓。

“我们大致预计本周的重要数据也会相对疲弱，”Goldberg在评论中表示，“但我们预计市场将对疲弱数据大打折扣，因感觉是受到持续严寒天气干扰。”

周五可能下修第四季国内生产总值(GDP)，投资人可能会担心，Goldberg称。他预计未来几周美国公债收益率将逐步攀升。

另外美国财政部周一标售了500亿美元国库券，其中250亿美元三个月国库券得标利率为0.045%，250亿美元六个月国库券得标利率为0.075%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (-01/32) 0.326

五年期公债 99-24/32 (-03/32) 1.553

10年期公债 100 (-05/32) 2.750

30年期公债 98-15/32 (-09/32) 3.711

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