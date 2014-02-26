更正-美国债市：公债价格上涨收益率下滑，因美国消费者信心数据疲弱

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
(因英文原文有误，内文第三段“分析师原本预计小涨”，应为“原本预计为80.0”)
* 30年期公债涨幅最大
* 消费者对就业和企业前景谨慎
* 美国财政部发售320亿美元两年期公债
路透纽约2月25日 - 美国公债价格周二上涨，因交易商聚焦趋软的美国消费者信心数据，未理会显示美国去年房价升幅为2005年来最大的强于预期数据。
30年期长债 涨幅最大。根据瑞银利率策略师Boris Rjavinski，投资期限较长的保险公司和退休基金可能是30年期公债的买家。
在周一下滑后，30年期公债今日在经济咨商会发布消费者信心指数后升27/32，该指数2月下滑，分析师原本预计为80.0。
30年期公债收益率降至3.665%，周一尾盘报3.701%，消费者信心指数公报后该收益率触及3.657%的日低。
指标10年期公债 升12/32，收益率报2.705%，周一报2.745%，今日日低为2.7%。
较短期公债表现不一，价格小幅升跌。
市场策略师表示，市场对消费者信心指数下滑的反应可能过度，不太可能打消利率将上升的普遍预期。
“小跌而已，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示，“可能实际上同股市回落有关，目前这已结束。我们预计是暂时性的。”
道明证券策略师Gennadiy Goldberg将消费者信心指数下滑归咎于受访者预期降低，这可能出现扭转。
“我们预计随着举债上限不确定性消除以及股市反弹，未来几个月该指数的预期分项指数会受到支撑，信心指数将继续显示小幅改善。”Goldberg称。
纽约盘初，美国公债价格上涨，对12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，高于预估的上升0.6%的数据无甚反应。
该指数还显示，美国12月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.4%，预期为上升13.3%，按年增幅为2005年来最好。
美国财政部周二标售320亿美元两年期公债，得标利率为0.340%，根据路透数据，这较发售前二级市场水准低1个基点。
-----------------------1940 GMT---------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.318
五年期公债 99-31/32 (+06/32) 1.510
10年期公债 100-13/32 (+13/32) 2.703
30年期公债 99-10/32 (+28/32) 3.663
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。