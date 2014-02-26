更正-美国债市：公债价格上涨收益率下滑，因美国消费者信心数据疲弱

(因英文原文有误，内文第三段“分析师原本预计小涨”，应为“原本预计为80.0”)

* 30年期公债涨幅最大

* 消费者对就业和企业前景谨慎

* 美国财政部发售320亿美元两年期公债

路透纽约2月25日 - 美国公债价格周二上涨，因交易商聚焦趋软的美国消费者信心数据，未理会显示美国去年房价升幅为2005年来最大的强于预期数据。

30年期长债 涨幅最大。根据瑞银利率策略师Boris Rjavinski，投资期限较长的保险公司和退休基金可能是30年期公债的买家。

在周一下滑后，30年期公债今日在经济咨商会发布消费者信心指数后升27/32，该指数2月下滑，分析师原本预计为80.0。

30年期公债收益率降至3.665%，周一尾盘报3.701%，消费者信心指数公报后该收益率触及3.657%的日低。

指标10年期公债 升12/32，收益率报2.705%，周一报2.745%，今日日低为2.7%。

较短期公债表现不一，价格小幅升跌。

市场策略师表示，市场对消费者信心指数下滑的反应可能过度，不太可能打消利率将上升的普遍预期。

“小跌而已，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示，“可能实际上同股市回落有关，目前这已结束。我们预计是暂时性的。”

道明证券策略师Gennadiy Goldberg将消费者信心指数下滑归咎于受访者预期降低，这可能出现扭转。

“我们预计随着举债上限不确定性消除以及股市反弹，未来几个月该指数的预期分项指数会受到支撑，信心指数将继续显示小幅改善。”Goldberg称。

纽约盘初，美国公债价格上涨，对12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，高于预估的上升0.6%的数据无甚反应。

该指数还显示，美国12月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.4%，预期为上升13.3%，按年增幅为2005年来最好。

美国财政部周二标售320亿美元两年期公债，得标利率为0.340%，根据路透数据，这较发售前二级市场水准低1个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.318

五年期公债 99-31/32 (+06/32) 1.510

10年期公债 100-13/32 (+13/32) 2.703

30年期公债 99-10/32 (+28/32) 3.663

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