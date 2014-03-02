重温稿-美国债市：公债价格走低，但月底买盘助其缩减多数跌幅

* 强劲的欧元区通胀和芝加哥采购经理人指数拉低公债价格

* 美国下修第四季GDP成长数据，限制公债跌幅

* 美联储买入12.5亿美元2038-2043年到期公债

路透纽约2月28日 - 美国公债价格周五下滑，但月底买盘助其缩减日内多数跌幅，交易商称，受助于投资人平衡投资组合。

公债价格稍早走低，因强于预期的经济数据引发获利了结。

周五发布的报告显示，2月美国中西部企业活动小幅扩张，增幅超预期，结束了连续三个月扩张放缓的颓势。

另一数据显示，欧元区本月通胀意外持稳，令对欧洲央行可能早至下周就进一步放宽政策的预期降温，这令美国公债卖压加重。

“本月底延长公债存续期的操作规模相当大。鉴于股市连创新高，我猜想，资金配置本已处于平衡状态的基金需要在股市获利了结，并买入部分公债，”法国兴业银行驻纽约的公债交易员Sean Murphy表示。

但美国大幅下修去年第四季经济成长估值，因消费者支出和出口疲弱，这限制了债市跌幅。

指标10年期公债收益率升至2.6980%的日高，本周美国公债价格可能录得逾一个月来最大单周跌幅。

指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.660%，周四收报2.642%。

30年期长债 跌2/32，收益率报3.598%，周四收报3.596%。

交易商预计，在投资人静待2月非农就业报告发布期间，10年期公债收益率将保持在2.65-2.76%区间内。

美联储周五买入12.5亿美元2038-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.333

五年期公债 99-28/32 (-06/32) 1.525

10年期公债 100-22/32 (-09/32) 2.673

30年期公债 100-13/32 (-05/32) 3.604

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