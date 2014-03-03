美国债市：俄罗斯出兵乌克兰提振美债避险需求，收益率降至约一个月最低

* 避险买盘提振美国公债价格

* 若冲突持续，10年期公债收益率可能跌至2.45%

* 美联储买入26.3亿美元2022-2023年到期公债

路透纽约3月3日 - 美国公债价格周一上涨，因俄罗斯出兵乌克兰提振了对美国公债等避险投资的需求，压低美债收益率至约一个月最低。

俄罗斯军事干预邻国乌克兰的举动令其在金融市场遭到打击，该国股市、债市和汇率大跌。

区域紧张局势带动美国公债在海外市场的成交量增加，10年期公债收益率降至2月4日来最低的2.5920%。

交易商表示，如果冲突持续，该收益率可能降至2.45%。

“如果事态看来没有很快解决的迹象，那么后果可能更严重。”Calvert Investments投资组合经理人Matt Duch表示。

“鉴于新兴市场波动性，这可能迫使投资人离场。”Duch称。

新兴市场波动性以及令人失望的经济数据已压低公债收益率至一些交易商和分析师认为的合理值之下。

法国巴黎银行预计10年期公债收益率的合理值在3-3.25%，但该行策略师Aaron Kohli表示，如果乌克兰冲突升级抑或美国经济进一步走软，该收益率可能进一步下滑。

10年期公债 升15/32，收益率由上周五收盘的2.66%降至2.607%。

30年期公债 升20/32，收益率由3.594%降至3.560%。

在美国公布2月制造业成长从八个月低点回升，受到新订单反弹带动后，美国公债价格一度缩减涨幅。美国公布的1月消费者支出增幅也超过预期，可能是因寒冷天气提升了取暖需求。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一买入26.3亿美元2022-2023年到期公债。

交易商等待周五将公布的2月非农就业报告，以更清楚的了解美国经济体质。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.309

五年期公债 100-06/32 (+08/32) 1.461

10年期公债 101-08/32 (+15/32) 2.607

30年期公债 101-06/32 (+20/32) 3.560

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