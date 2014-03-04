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债券 | 2014年 3月 5日 星期三 06:09 BJT

修正-美国债市：公债价格下跌，因乌克兰危机显示缓和迹象

(第一段日期应为“周二”，非“周四”)

* 10年期公债收益率录得四个月来单日最大百分点升幅

* 美联储买入12.3亿美元公债

* 焦点放在周五出炉的美国非农就业报告

路透纽约3月4日 - 美国公债价格周二续跌，因俄罗斯总统普京称只将对乌克兰动武作为最后手段，引发周一资金流入避险资产的行情逆转。

普京还命令在俄罗斯与乌克兰边境附近军演的俄军返回基地，显然是为了缓和东西方的紧张关系。

消息令指标10年期公债收益率升至2.6923%的日内高位，高于周一收报的2.608%，今日的百分点升幅为近四个月来最大。

“今日的走势显然是因，俄罗斯和乌克兰危机可能以某种形式得以解决令投资者释然，”Wilmington Broad Markets Bond Fund管理合伙人Wilmer Stith说。

10年期公债 价格跌22/32，收益率升至2.687%。30年期公债 价格大跌1-14/32，收益率从周一收报的3.558%升至3.635%。

目前投资人正在等待劳工部周五公布的非农就业报告，从中寻找美国经济发展轨迹的进一步信息。

“目前市场环境非常谨慎，投资者在为周五的非农就业报告作准备，”Stith说，“我们知道天气会对该报告带来负面影响。问题在于影响有多大，以及数据是否会有修正。”

10年期公债收益率可能在40日移动均线切入位2.77%获得支撑，但交易商表示，乌克兰危机仍然前途未卜，可能会再度恶化。

美联储买入12.3亿美元2038和2043年到期的公债。

-----------------------2017 GMT---------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.333

五年期公债 99-28/32 (-10/32) 1.528

10年期公债 100-18/32 (-22/32) 2.687

30年期公债 99-26/32 (-1-14/32) 3.635

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