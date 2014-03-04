修正-美国债市：公债价格下跌，因乌克兰危机显示缓和迹象

中国保险：一季度保险业资产较年初增7%，资金运用平均收益率1.33%--保监会
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
(第一段日期应为“周二”，非“周四”)
* 10年期公债收益率录得四个月来单日最大百分点升幅
* 美联储买入12.3亿美元公债
* 焦点放在周五出炉的美国非农就业报告
路透纽约3月4日 - 美国公债价格周二续跌，因俄罗斯总统普京称只将对乌克兰动武作为最后手段，引发周一资金流入避险资产的行情逆转。
普京还命令在俄罗斯与乌克兰边境附近军演的俄军返回基地，显然是为了缓和东西方的紧张关系。
消息令指标10年期公债收益率升至2.6923%的日内高位，高于周一收报的2.608%，今日的百分点升幅为近四个月来最大。
“今日的走势显然是因，俄罗斯和乌克兰危机可能以某种形式得以解决令投资者释然，”Wilmington Broad Markets Bond Fund管理合伙人Wilmer Stith说。
10年期公债 价格跌22/32，收益率升至2.687%。30年期公债 价格大跌1-14/32，收益率从周一收报的3.558%升至3.635%。
目前投资人正在等待劳工部周五公布的非农就业报告，从中寻找美国经济发展轨迹的进一步信息。
“目前市场环境非常谨慎，投资者在为周五的非农就业报告作准备，”Stith说，“我们知道天气会对该报告带来负面影响。问题在于影响有多大，以及数据是否会有修正。”
10年期公债收益率可能在40日移动均线切入位2.77%获得支撑，但交易商表示，乌克兰危机仍然前途未卜，可能会再度恶化。
美联储买入12.3亿美元2038和2043年到期的公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.333
五年期公债 99-28/32 (-10/32) 1.528
10年期公债 100-18/32 (-22/32) 2.687
30年期公债 99-26/32 (-1-14/32) 3.635
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿；3年：70亿元；5年：50亿元；10年：120亿 * 招标时间：1/3/5年：5月4日14:30-15:30；10年：5月4日14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.65%-3.72%；4.00%-4.05%；4.16%-4.25%；4.17%-4.22% * 预测均值：3.68%；4.02%；4.20%；4.19% 路透上海5月3日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期 债。路透调查显示，近日现券二级震荡偏弱，而今日一级国债和农发债短端需求偏弱，虽然 午后资金面紧张势头略缓，但可持续性仍不确定，预计明日国开债整体需求一般，收益率预 测均值分别落在3.68%、4.02%、4.20%和4.19%。 北京一券商交易员表示，国开新债整体估计需求比较一般，“最近短端的不太乐观， 感觉国开一年的有点悬，还得看看明天资金面状况。”
(更正：因译文有误，内文第六段应为欧元兑美元“稍早高见1.0936美元”，非“之后回升 至1. 0936美元”) * 美联储在政策声明中称首季经济成长疲弱是暂时性的 * 美元兑日圆触及逾六周高位 * 欧元兑美元跌穿1.09美元。 路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。 美联储维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲 弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。 联储还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀不断向美联储的目标水准 回升。 美元兑日圆 一度大涨0.7%，触及3月21日来最高的112.69日圆，因美联储声明强 化了6月升息及下半年再加息一次的预期。 “看来很有可能在6月加息，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部门全球主 管Win Thin表示。