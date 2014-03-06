美国债市：乌克兰紧张局势缓和拖累公债价格走低，市场静待美国就业数据

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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* 美国初请失业金人口降至三个月低位
* 下周美国将标售640亿美元公债
* 美联储购债12.3亿美元2039-2043到期公债
路透纽约3月6日 - 美国公债价格周四走低，因对乌克兰爆发战争的忧虑缓解，扶助推动指标公债收益率攀升至一周来最高。交易商为周五出炉的关键非农就业报告作准备。
市场静待10天后克里米亚地区就是否加入俄罗斯举行的全民公投的结果。
“今天的重要消息是乌克兰与俄罗斯间的紧张局势进一步缓和，股市出现合理买盘，以及经济数据在一定程度上对债市不利，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。
数据显示，上周美国初请失业金人口触及三个月低位，显示就业市场表现强劲。过去一段时间就业市场一直受恶劣天气拖累。数据推动指标公债收益率攀升至2.7410%的日内高位。
公债呈区间盘整走势，投资者静待周五公布的2月非农就业数据。周三公布的疲弱民间就业数据，以及冬季严寒天气令对该数据的预期蒙阴，Calvert Investments的固定收益策略师Steve Van Order表示。
“明天一切将见分晓，”Van Order称。
公债跌幅受限，因欧洲央行决定保持利率不变，在通胀处于令人不安的低位的情况下，仍然保持冷静。
10年期公债价格 尾盘下跌12/32，收益率升至2.739%，周三收报2.696%。30年期公债价格 回落24/32，收益率从周三收盘时的3.644%上扬至3.685%。
交易商预计10年期公债收益率在2.75%的100日移动均线切入位寻获支撑，阻力位在2.60%。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)购买12.3亿美元2039-2043年到期公债。
财政部下周将标售640亿美元三年、10年和30年期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.345
五年期公债 99-21/32 (-06/32) 1.570
10年期公债 100-04/32 (-12/32) 2.737
30年期公债 98-28/32 (-25/32) 3.687(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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