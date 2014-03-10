美国债市：公债价格在新债供应前大致持稳

* 投资人等待财政部新债标售
* 公债价格在上周下滑后持稳
* 中国2月出现贸易逆差
路透纽约3月10日 - 美国公债价格周一大致持稳，在指标公债价格下滑后，本周的公债供应预计将吸引买家。
美国财政部本周将标售640亿美元附息新债。其中包括300亿美元的三年期公债，210亿美元的10年期公债和130亿美元的30年期公债。
“投资人稍作喘息，等待买入新债。”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。
Hoogendoorn指出，鉴于指标公债价格已经下滑，标售结果会“很好”。指标10年期公债收益率上周升18个基点，报2.79%。
上周五10年期公债收益率触及2.82%，为六周最高，因俄罗斯和乌克兰的地缘政治紧张局势有所缓和，且美国公布的就业数据强于预期，刺激了对避险公债的抛盘。
周一，指标10年期公债 升3/32，收益率报2.78%，略低于上周五尾盘的2.79%。
中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。 交易商表示，数据令指标美国公债价格小涨。
不过即将进行的公债标售限制了公债价格升幅，DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。他称俄罗斯和乌克兰的紧张局势持续本周仍可能带动指标公债价格上升。
此前不明身份武装人员在进入乌克兰克里米亚海军基地时向天开枪。俄罗斯则表示，美国已拒绝了举行新的磋商解决危机的邀请。
美股标普500指数 缩减盘中跌幅，收盘跌0.05%。中国经济数据疲弱以及俄罗斯和乌克兰紧张局势忧虑持续，殃及全球股市。
美国联邦储备理事会周一买入24.7亿美元2022年5月至2023年11月到期公债，但对公债价格影响不大。
30年期长债 升1/32，收益率报3.72%，同上周五尾盘水准相若。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-24/32 0.374
五年期公债 99-13/32 (+02/32) 1.625
10年期公债 99-24/32 (+03/32) 2.781
30年期公债 98-09/32 (+02/32) 3.721(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)