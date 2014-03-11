美国债市：公债价格小涨，受对乌克兰紧张局势及中国经济放缓的担忧支撑

* 公债价格小涨

* 三年期公债标售结果疲弱

* 投资人关注美联储货币政策会议

路透纽约3月11日 - 美国公债价格周二小涨，投资人对乌克兰和俄罗斯的地缘政治紧张局势，以及中国经济疲弱的担忧刺激了一些对避险公债的需求。

解决乌克兰危机的外交斡旋陷入僵局，乌克兰代总统宣布组建志愿国民警卫队，而被罢黜的乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)坚称他仍是合法领导人。

“如果你意识到乌克兰局势无法解决，你就会开始保护自己。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel谈及避险美国公债有一些需求时表示。

交易商还在揣摩近期显示中国2月出口意外同比下挫18%的数据。中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。 数据令市场对全球第二大经济体-中国经济放缓的担忧加重。

尽管今日公债价格小涨，但指标公债价格在上周下挫后仍相对较低。地缘政治紧张局势有所缓和以及美国公布的就业数据强于预期上周带动指标10年期公债收益率大涨18个基点，报2.79%。

上周五10年期公债收益率触及2.82%的六周高位。

交易商表示，在本周新债标售前，公债价格仍低。尽管周二财政部标售的300亿美元三年期公债需求有些令人失望，但本周之后的标售预计仍会吸引买家。

今日三年期公债标售得标利率为0.802%，略高于预期，包括机构投资人在内的外部买家得标不到新债的一半，这些都显示需求不振。

美国财政部周三将发售210亿美元的10年期公债，周四将发售130亿美元的30年期公债，本周新债规模总计640亿美元。

交易商还表示，在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，公债价格将保持低位。一些投资人预计美联储将暗示上调短期利率，及进一步缩减购买资产。交易商表示这些举措会殃及指标公债价格。

指标10年期公债 升4/32，收益率报2.768%，周一尾盘报2.784%。

早盘美国商务部公布数据显示1月趸售(批发)库存增幅大于预期，但销售录得近五年最大跌幅后，公债价格一度小跌。

Calvert Investments固定收益投资组合经理人Vishal Khanduja表示，趸售库存增加可能暗示首季美国国内生产总值(GDP)成长增强。

Khanduja称10年期公债收益率本周可能保持在2.70-2.80%区间内。

美联储周二买入11.5亿美元2036年2月至2043年8月到期的公债，对公债价格影响不大。

30年期长债 升11/32，收益率报3.708%。

美股三大股指收低，标普500指数 跌0.51%。

-----------------------1953 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 0.374

五年期公债 99-15/32 (+02/32) 1.615

10年期公债 99-27/32 (+05/32) 2.768

30年期公债 98-16/32 (+12/32) 3.708(完)

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