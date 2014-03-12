更正-美国债市：公债价格上涨，因担心中国经济放缓及公债标售需求强劲

(更正：正文第十段译文有误，应为“公投主题是克里米亚是否加入俄罗斯或独立”，而非“讨论是否克里米亚将入俄或独立”。倒数第三段应为“周三收高0.03%”，而非“周四收高0.03%”)

* 期铜触及近四年低点

* 美国财政部标售210亿美元10年期公债需求强劲

* 中国经济成长忧虑提振美国公债

路透纽约3月12日 - 美国公债价格周三受避险买盘带动上涨，因投资人担心中国经济体质，且受助于美国财政部10年期公债标售获得强劲需求。

期铜跌至近四年低点，以及中国首支国内债券违约，投资者担心锁定了大量铜的融资交易可能解除。

Payden & Rygel首席分析师Jeffrey Cleveland表示，对中国经济的忧虑点燃对美国公债的避险买盘。

上海期铜周三跌停5%，伦铜触及44个月低点。上周中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约，暗示投资者将重新评估信用风险，之后负面人气席卷铜市。

中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。 数据令市场对全球第二大经济体-中国经济放缓的担忧加重。

指标10年期公债 升12/32，收益率报2.72%，周二尾盘报2.766%。

俄罗斯和乌克兰地缘政治紧张局势也令投资人忧虑加重，刺激了对避险美债的需求。

乌克兰政府周二向西方求援，要求其帮助阻止莫斯科吞并克里米亚。但俄罗斯军队控制下的克里米亚似乎决心在几天后就正式加入俄罗斯联邦举行公投。由于在克里米亚的本国军队实际上已被困在基地之中，乌克兰新政府认为形势非常糟糕。他们宣布招募一支新的国民卫队，人员来自退伍兵中的志愿者。

“只要俄罗斯和乌克兰的地缘政治风险仍受关注，就将提振美国公债价格。”Payden & Rygel的Cleveland表示。

周日克里米亚公投前，美国国务卿克里周五将在伦敦同俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)会晤。公投主题是克里米亚是否加入俄罗斯或独立。

美国财政部标售210亿美元10年期公债吸引强劲需求，美国公债之后扩大涨幅。今日标售的得标利率低于预期，包括机构投资人在内的直接投标购买比例是9月来最高的。

“利率在颇具吸引力的水准，”Wells Fargo Private Bank固定收益部门全国主管George Rusnak表示。

上周在地缘政治紧张局势有所缓和以及美国公布的就业数据强于预期后，指标10年期公债收益率大涨18个基点，报2.79%。上周五10年期公债收益率触及2.82%的六周高位。

Rusnak表示，鉴于美股近期创下历史高位，投资人也可能从股市撤往公债市场，“试图略作避险。”

美股标普500指数 周三收高0.03%。

美联储周三买入9.6亿美元2028年4月至2044年2月到期的通膨保值债券，对公债价格影响不大。

30年期长债 升26/32，收益率报3.66%，周二尾盘报3.708%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.362

五年期公债 99-20/32 (+05/32) 1.579

10年期公债 100-09/32 (+13/32) 2.719

30年期公债 99-11/32 (+27/32) 3.661(完)

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