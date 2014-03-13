美国债市：公债价格触及一周高位，因乌克兰克里米亚紧张局势升级

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
* 美国国务卿克里就克里米亚公投的言论令公债收益率下跌
* 中国经济数据疲弱支撑避险公债需求
* 最新一周美国初请失业金人数降至去年11月底来最低
路透纽约3月13日 - 美国较长期公债价格周四上涨至逾一周高位，因如果乌克兰克里米亚地区就入俄的公投如期举行，美国和欧洲将可能针对俄罗斯作出回应，地缘政治紧张局势升温。
美国务卿克里周四表示，如果克里米亚就是否加入俄罗斯的公投如期在周日举行，美国和欧盟将在周一针对俄罗斯采取“一系列严厉的措施”。
尽管欧盟和美国表示将对俄罗斯实行制裁的立场较预期更强硬，但俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行新的军事演习，在占据乌克兰克里米亚地区的计划上没有让步迹象。
“人们认为更大冲突的可能性较之前所想的更高，”美银美林美国利率策略部主管Priya Misra说。她表示，投资人忧虑推动公债需求。
对中国经济增长的忧虑持续，也令投资人不安。了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。
刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%。1-2月社会消费品零售总额同比增11.8%，低于预估中值13.5%。
“中国经济成长预期是推动全球经济的巨大发动机，任何动摇这基石的消息都会带来避险人气，”RBS Securities美国公债策略师Gabriel Mann说。
美国10年期公债 价格较周三尾盘猛涨，最新上扬21/32，收益率报2.65%，收益率周三报2.726%。
30年期公债 最新大涨1-10/32。
在强于预期的美国零售销售和初请失业金人口数据公布后，长期公债价格稍早走低，后逆转跌势，攀升至3月4日以来最高。
美国商务部周四公布，美国2月零售销售较前月增加0.3%，结束两个月连跌的颓势，预估为增加0.2%。美国2月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为31.5万人，预估为33.0万人。
初请失业金人口减少和零售销售增长显示，在去年底和今年初，严寒天气扰乱美国正常经济活动后，美国经济增长在逐步加快。
财政部标售周四130亿美元30年期公债。诸如机构投资者等直接投标购买规模占供应的12.59%，所占比例为去年12月以来最低，显示需求疲弱。
今日的标售，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)购买37.4亿美元2018年3月至11月到期的公债对公债价格影响不大。
美国股市三大指数全线走低，因围绕乌克兰的紧张局势升级。标普500指数 收跌1.17%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.338
五年期公债 99-29/32 (+10/32) 1.521
10年期公债 100-28/32 (+21/32) 2.651
30年期公债 100-17/32(+1-10/32) 3.596(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿/母红；审校 李军/利棣儿)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 -- AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= *石首市博雅 8.6 7 4/28簿记建档 --