更正-美国债市：公债价格上涨，股市续挫刺激避险买盘

(更正：因译文有误，内文第八段10年债价格应为上涨“9/32”非“19/32”)

* 稍早上涨因美国3月就业数据略逊预期

* 美国本周将发售640亿美元附息公债

* 美联储买入10.2亿美元2039-2043年到期公债

* 布拉德称没有必要全球央行协同行动

路透纽约4月7日 - 美国公债价格周一上涨，延续上周升势，因美股进一步大跌引发对公债的避险买盘，30年期公债收益率降至一周最低。

在上周五公布的3月就业报告略逊预期后，交易商寻求缩减对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在明年上半年升息的押注，这带动了稍早对公债的买盘。

在本周640亿美元附息公债标售前，市场走强。标售公债通常会导致公债价格下滑，因投资人要为供应预料空间。

“本周影响公债市场的因素是供应以及是否美股会跌落悬崖。”Mitsubishi UFJ Securities美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示。

上周五，在美国公布3月非农就业岗位增加19.2万后，公债价格跳升。该数据显示就业增长稳健，但略低于一些交易商原先预估。

他们原先认为如果就业增长超过20万，可能会令美联储考虑较预期提前加息，以避免经济过热。

“在最新的就业报告公布后，投资人得出结论：他们对美联储首次升息的时机上野心过大了。”John Hancock Asset Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio表示。

10年期公债价格 涨9/32，收益率报2.692%，较上周五尾盘跌3个基点。 五年期公债 升5/32，收益率报1.668%，较上周五尾盘跌4个基点。

30年期公债价格 上扬19/32，收益率报3.553%，较上周五尾盘跌3个基点。

美股三大股指开低，标普500指数最新跌0.9%，该指数势将录得两个月内最大三日跌幅。

根据CME的FedWatch，短期利率期货周一盘初的走势暗示交易商对美联储在2015年4月升息的预估机率由3月就业报告公布前的50%降至38%。

另一方面，根据路透上周五的调查显示，更多华尔街分析师认为美联储有可能在明年上半年收紧货币政策，因更多证据显示经济已重拾严冬期间失去的一些动能。

上周五公债市场升势由中期债引领，五年期公债收益率录得1月底来最大跌幅，因部分交易商出脱对强劲3月就业数据会令公债收益率进一步上升的押注。

分析师表示，对公债的买兴重燃对本周即将标售的公债是个好兆头。

美国财政部周二将发售300亿美元三年期公债、周三和周四将分别续发210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

美联储买入10.18亿美元2039-2043年到期公债，为4月购买300亿美元公债的一部分。

两位美联储官员周一发表讲话。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称全球央行协同行动对全球经济帮助不大。芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥一活动上致开幕词。两位今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)都没有投票权。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.399

五年期公债 99-25/32 (+05/32) 1.673

10年期公债 100-15/32 (+08/32) 2.697

30年期公债 101-07/32 (+17/32) 3.558(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]