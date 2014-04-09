美国债市：较短期公债价格上涨，美联储会议记录缓和明年上半年升息忧虑

* 美联储会议记录缓和明年上半年升息忧虑

* 美国公债收益率曲线趋陡，因升息押注减少

* 中短期公债收益率降至三周低点

* 10年期公债标售需求疲弱，打压较长期公债表现

路透纽约4月9日 - 美国中短期公债价格周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记录部分缓和了联储可能在明年上半年加息的担忧。

市场认为联储公布的3月18-19日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录对通胀的基调温和，引发一波对中短期公债的买盘，中短期公债收益率降至三周最低水准。

“会议记录证实部分市场人士在美联储货币政策会议后的政策解读有误，投资人目前重新调整，”Wells Fargo Advisors首席固定收益策略师Brian Rehling表示。

三周前当美联储主席叶伦在政策会议后的记者会上表示，美联储在完成购债计划后的“一段长时间”内可能升息，而一段长时间指的是“大约六个月”后，中短期公债大跌。

投资人之后抛售中短期公债，青睐较长期公债，因认为短期利率上升会拖累长期经济成长和通胀放缓。

这令公债收益率差收窄，收益率曲线趋平。五年期/30年期公债收益率差在3月底降至1.81%，为2009年9月来最窄。根据路透数据，该收益率差今日尾盘报1.93%。

分析师表示，今日财政部标售的210亿美元10年期公债需求疲弱，拖累较长期公债价格下滑。

美国财政部周四将续发130亿美元30年期公债，完成本周的附息公债供应。

二级市场中，两年期公债 升1/32，收益率报0.371%，较周二尾盘跌3个基点。五年期公债 升4/32，收益率报1.636%，跌3个基点。

指标10年期公债 跌6/32，收益率较周二尾盘升2个基点，报2.704%，30年期长债 跌22/32，收益率升4个基点，报3.580%。

**美联储会议记录强调支撑经济**

分析师和交易商表示，今日公布的美联储会议记录看来显示政策制定者希望维持近零利率，直至美国经济创造更多就业及通胀率达到2%目标。

“总的来说，会议记录对通胀态度温和。他们下调了对经济成长的看法，仍担心通胀达不到2%目标，”TCW投资组合经理人Bret Barker表示。

在会议记录发布后，芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储应坚持超宽松货币政策。

Barker表示，在美联储4月29-30日下一次会议前，美国公债市场将可能在窄幅区间内波动，10年期公债收益率将保持在2.60-2.80%。

利率期货市场，2015年6月联邦基金利率期货 升2.5个基点，报99.72，为逾五周最高水准。

根据CME Group的FedWatch，该合约及相关期权合约显示交易商认为美联储在2015年6月会议上升息的几率为45%，这低于周二尾盘的50%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+02/32) 0.363

五年期公债 99-31/32 (+05/32) 1.633

10年期公债 100-15/32 (-04/32) 2.695

30年期公债 100-30/32 (-19/32) 3.574(完)

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