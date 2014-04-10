美国债市：公债价格上扬，受助于美股急跌和美联储短期内不会升息的前景

* 指标公债收益率跌至约四周最低

* 美联储会议记录支撑公债买需，股市急跌刺激公债需求

* 今日进行的30年期公债标售得标收益率为6月来最低

* 美国上周初请失业金人口接近七年低位

路透纽约4月10日 - 美国公债市场周四上扬，指标公债收益率跌至近四周最低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)的会议记录对债市有利，重燃对公债的买兴。

美国股市大跌，三大指数下跌1-3%不等，对公债的避险需求升温，今日进行的130亿美元30年期公债标售得标收益率为10个月来最低。

投资者表示，联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布的会议记录显示，多数决策者希望继续保持近零利率政策，直至美国经济创造更多就业，通胀达到2%的目标。

“(会议记录)的通胀立场十分温和。在可预见的将来，利率将保持在低位，”Horizon Cash Management LLC的高级投资组合经理Jill King表示。

周三受FOMC会议记录支持，较短期公债价格上扬，跑赢较长期公债，收益率触及三周低位，今天轮到较长期公债领跑。

分析师称，周四各年期公债收益率均跌穿关键技术位，预示可能进一步走低。

尽管收益率跌幅相近，但较长期公债的总回报高于中期公债。

指标10年期公债 价格上扬17/32，收益率报2.625%，较周三尾盘低6个基点。

30年期公债 价格跳升1-6/32，收益率报3.501%，跌幅为6个基点，为近四周来最大单日跌幅。

七年期公债收益率 回落7个基点，报2.160%。

从总回报来看，根据路透数据，10年期和30年期公债尾盘可能分别录得0.59%和1.33%的回报。而七年期公债日内回报预计可能为0.47%。

今日进行的30年期公债标售获强劲需求，这是本周640亿美元公债供应的最后一批。

“今日标售的结果很不错，”法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Aaron Kohli表示。

今日对全球债市而言是不同寻常的一天，今日的亮点是希腊在违约两年后首次发债。

相反，美国股市大幅走低，Nasdaq指数录得2011年11月以来最大单日跌幅。

“这引发对公债的买盘。较长期公债收益率可能进一步小跌，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示。

公债价格盘中一度转至平盘，因数据显示上周初请失业金人口降至2007年5月以来最低，暗示就业市场进一步改善。

**美联储会议记录缓解升息忧虑**

联邦公开市场委员会披露，美联储在会上讨论了保持利率在低位的倾向，这在稍早缓解了美联储的经济预估概要(SPE)引发的担忧。部分交易商将此视为联储可能较预期提前升息的迹象，且升息的步伐也快于他们之前的预估。

市场认为，美联储主席叶伦在3月政策会议结束后举行的记者会上的讲话反映美联储对通胀的立场更加强硬，她当时表示，美联储可能在结束购债计划“相当长一段时间”后升息。叶伦将相当长一段时间界定为“六个月左右”。

交易商抛售中短期公债，以对决策者的利率看法和叶伦的讲话作出反应，从而导致五年期公债收益率录得7月以来最大单日跌幅。

自3月政策会议以来，美联储高层官员一直在淡化叶伦的“六个月”的说法，以及点阵图或图形式经济预估概要的重要性。

芝加哥联储总裁埃文斯在华盛顿举行的全球货币政策小组讨论中说， 美国和全球都需要宽松货币政策。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.351

五年期公债 100-08/32 (+10/32) 1.571

10年期公债 101-02/32 (+17/32) 2.627

30年期公债 102-08/32(+1-05/32) 3.503(完)

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