《美债周二展望》公债收益率上升，因美股反弹及数据显示经济成长将加速

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容略有调整)
* 公债收益率从一个半月低点回升
* 美国零售销售数据显示经济增强
* 美联储买入10.2亿美元2036-2044年到期公债
* 关注本周通胀和制造业数据
路透纽约4月14日 - 美国公债收益率周一上升，因股市反弹且零售销售数据优于预期，令经济成长加速的预期升温。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。
投资人关注本周将公布的大量经济数据，以寻找经济强度的迹象。美国联邦储备理事会(FED/美联储)正缩减购债，且多数市场人士预计美联储将在明年开始加息。
在美国公布3月零售销售录得一年半最大升幅后，公债收益率触及日高。零售销售占消费者支出的三分之一。
数据显示经济成长中从天气因素相关的颓势中反弹，CRT Capital利率策略师Ian Lyngen表示，“这提振了股市，令公债承压。”
指标10年期公债价格 跌5/32，收益率报2.64%，在海外交易时段一度跌至一个半月低点2.60%。
本周投资人焦点将在经济数据上，包括周二的消费者物价指数(CPI)和多个制造业调查报告，以寻找经济强度的进一步迹象。美联储主席叶伦也将在周二和周三发表讲话。
通胀一直低于美联储2%的目标，如果物价压力不增加，联储可能难以上调指标利率。
“迄今，美联储的口头禅就是通胀‘很快’会改善。我认为在某一时点，‘很快’就不能再用了。”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，“这对联储而言是大问题。”
自美联储去年暗示会开始缩减购债以来，美国通膨保值债券(TIPS)一直表现落后，投资人担心有什么因素会推高通胀。
本周对通膨保值债券的需求将受到考验，财政部周四将发售180亿美元五年期通膨保值债券。
周四美国债市也将提前收市，周五将因耶稣受难日休市一天。
美联储周一买入10.2亿美元2036-2044年到期公债，周二将买入17.5-22.5亿美元2020-2021年到期公债。
股市上涨也令美国公债需求降低。
上周因投资人对部分企业估值感到不安，逃离股市，寻求较低风险投资后，美国公债收益率受避险买盘拖累下滑。
但周一在美国交易时段避险买盘消退，花旗集团 公布的业绩扶助股市人气。花旗公布的季度盈利优于预期，因问题资产亏损收窄。
在美国市场开盘前，乌克兰紧张局势引发的海外市场买盘扶助公债一度上扬。
乌克兰分离主义武装分子周六控制了乌克兰东部一座城市，乌克兰政府准备派出军队应对这一“俄罗斯的侵略行为”，从而将俄乌两国间的冲突推入一个危险的新阶段。英国驻联合国大使周日表示，除了近期派往克里米亚的2.5万名部队外，俄罗斯在乌克兰边境已集结数以万计装备精良的军队。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 张荻；; 审校 龚芳)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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