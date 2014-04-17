美国债市：公债价格受强劲经济数据拖累下滑，交易商为下周新债进场作准备

标题新闻：希腊与国际金主就改革达成协议，可望获进一步债务减免和重新进入资本市场--穆迪
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* 经济数据显示经济复苏增强，公债价格下滑
* 下周美国财政部将发售960亿美元新债
* 周四债市提前收市，周五休市一天
* 美国财政部今日发售180亿美元五年期TIPS
路透纽约4月17日 - 美国公债价格周四下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。
美国劳工部周四公布，截至4月12日当周初请失业金人数小增2,000人，经季节性调整后为30.4万人，但仍接近之前一周触及的六年半低位。
另一项数据显示，费城联储4月制造业数据从3月的9.0增至16.6，为七个月来最高，且超过了分析师预估的增长至10.0。
“冬季天气对经济的影响正被积极扭转，”Action Economics首席分析师Michael Englund表示。
昨日，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济表达乐观的看法，并强调升息仍然遥远，要看何时达成就业和通胀指标。
“有来自昨日的后续卖盘，中期公债卖压沉重，”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci表示。
他表示，在提前收盘前流动性较低，可能令价格压力加重。
美国债市今日提前至1800GMT收盘，周五将因耶稣受难日休市一天。
对利率政策反应最敏感的五年期 和七年期公债 近几日表现较差，部分交易商将其归咎于大型机构卖出中期债，买入30年期长债，押注公债收益率曲线改变而对仓位进行再调整。
中期债相对走软可能有助于下周公债标售吸引需求。美国财政部下周二将发售320亿美元两年期公债，周三和周四将分别发售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。
“我认为对五年期公债的需求将回升，中期债在过去五个交易日受创，因收益率曲线趋平，”ED&F Man Capital Markets固定收益利率部门主管Tom Di Galoma表示。他预计在下周供应和之后一周美国公布4月就业报告前，收益率将继续上升。
在美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突后，公债价格扩大跌幅。西方大国相信俄罗斯在煽动亲俄分离主义者的行动。
五年期公债价格下跌12/32，收益率从周三尾盘的1.66%上升至1.74%。七年期公债价格下滑19/32，收益率从周三的2.21%升至2.30%。
指标10年期公债价格 下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。
10年期公债收益率周二跌至一个半月低点2.60%，因担心乌克兰紧张局势升级引发避险买盘，且纽约制造业调查结果疲弱，令投资人担心美国经济复苏的力道。
30年期长债 大跌1-10/32，收益率由3.45%升至3.52%。
财政部今日发售180亿美元五年期通膨保值债券(TIPS)，包括许多基金经理人在内的间接投标者需求强劲。
此次标售的得标利率为负0.213%，较标售前二级市场水准低逾5个基点，基于可以获得的2004年来的数据，间接投标在总投标中的占比为历来最高。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (-02/32) 0.399
五年期公债 99-16/32 (-12/32) 1.733
10年期公债 100-08/32 (-23/32) 2.721
30年期公债 101-32/32(-1-07/32) 3.517(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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