更正-美国债市：公债收益率基本持平，尽管乌克兰冲突无缓解的迹象

(更正：因译文有误，内文最后一段，应为美国股市”周一“小涨，非”周三“)

* 交易商预计即将公布的美国数据乐观

* 交易商对分离主义者与乌克兰政府间的冲突反应冷淡

* 市场静待本周960亿美元的公债标售

路透纽约4月21日 - 美国公债收益率周一基本持平，因预期又将有一轮强劲的美国经济数据出炉，限制对公债的避险买盘，另外，交易商对乌克兰冲突反应冷淡，更看重缓解该国冲突的努力。

尽管乌克兰冲突周一并无缓解的迹象，但交易商将注意力放在上周出炉的向好美国经济数据和有关四国在日内瓦签署的缓解乌克兰危机的国际协议上。上周四公布的数据显示，美国初请失业金人口仍处在低位，且工厂活动强于预期。

“随着天气转暖，经济正在大幅改善，”Wilmington Trust的固定收益组合经理Wilmer Stith在谈到近期公布的美国乐观数据时表示。

交易商预计，本周公布的美国耐久财订单，新屋和成屋销售，周度初请失业金人口，以及消费者信心等数据可能利好，将支持严冬过后，美国经济活动改善的观点。

这些预期限制了对公债的避险买盘。在乌克兰局势方面，交易商关注俄罗斯、乌克兰、欧盟和美国上周四发表的缓解该地区紧张局势的联合声明。

“自日内瓦会议后，边缘政策行动减少，”Wilmington Trust的Stith说，“这导致寻求避险的膝跳反应有所减少。”

交易商关注缓解危机的努力，尽管乌克兰冲突周一继续，亲俄分离主义武装人员没有放弃占领的政府大楼的意思。

美国政府表示，如果未来两周分离主义者不撤离他们在乌克兰东部占领的政府大楼，将把责任归咎于俄罗斯，并对该国实施新的经济制裁。

交易商还表示，市场涨跌受限，因上周五市场因耶稣受难日假期休市，且欧洲和很多拉美国家的金融市场周一因复活节假期继续休市。

“市场处于一种观望态势，”BMO Capital Markets的固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。

交易商还在等待本周将进行的960亿美元新附息公债标售。美国政府将分别在周二标售320亿美元两年期公债，周三标售350亿美元五年期公债，在周四标售290亿美元七年期公债。

交易商称，预期即将有960亿美元新债供应入市未对周一的公债价格产生影响。

“过去的经验已经证明，这样的标售规模会轻松被市场消化，” Wilmington Trust的Stith表示。

指标10年期公债价格 尾盘下跌1/32，收益率报2.715%，上周四尾盘报2.71%。30年期公债收益率 尾盘报3.52%，周四尾盘报3.51%。

五年期公债收益率 尾盘报1.72%，与上周四尾盘的1.73%基本持平。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一购买36.5亿美元2019年1月到12月到期的公债。此举对市场影响甚微。

美国股市周一小涨，投资者等待关键企业本周稍后公布业绩。

-----------------------1954 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+) 0.395

五年期公债 99-18/32 (+02/32) 1.719

10年期公债 100-10/32 (-01/32) 2.715

30年期公债 101-29/32 (-05/32) 3.521(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]