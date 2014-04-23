美国债市：公债收益率下滑，因美国数据疲弱刺激避险买盘和空头回补

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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* 美国3月新屋销售骤降14.5%
* 4月Markit制造业PMI跌至55.4
* 五年期公债标售获得良好需求
路透纽约4月23日 - 美国公债收益率周三下滑，此前美国公布了疲弱的经济数据，刺激了对公债的避险买盘，且交易商在近几日大跌后回补空头。
美国商务部周三公布，3月新屋销售急跌14.5%，经季节性调整后年率为38.4万户，新屋销售连续第二个月减少，降幅为去年7月来最大，年率也是7月来最低。
金融数据公司Markit周三公布的制造业采购经理指数(PMI)初值显示，4月制造业活动指数为55.4，与前月的55.5基本持平，路透访查的分析师预估值为56.0。
“你无法像初冬那样，还将新屋销售数据不佳归咎于天气。”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。
一些交易商原本预计，美国经济数据将持续转强，以显示经济活动在严寒冬季后不断改善。
交易商还表示，上周四俄罗斯、乌克兰、美国和欧盟就缓和乌克兰紧张局势发布联合声明后，近几个交易日市场人士抛售避险公债，今日有空头回补动作。
摩根大通证券周二发布的调查显示，作空较长期公债的投资人占比和作多投资人占比之差升至约11个月最高。
调查指出，周一作空投资人所占比例超过作多投资人23个百分点，高于上周的21个百分点，为2013年5月28日来最高。
交易商还表示，对乌克兰危机的担忧重燃也支撑避险买盘。
美国财政部周三标售350亿美元五年期公债后，公债价格维持升势。这是本周960亿美元新债供应的第二轮，周四还将有290亿美元七年期公债进场。
“无论从哪方面衡量，今日的标售也不算疲弱，”Cantor Fitzgerald的Lederer表示。
今日标售的投标倍数为2.79，12个月均值为2.65。海外央行等间接投标的得标率为44.93%，接近45.63%的12个月均值。
指标10年期公债价格 升11/32，收益率报2.69%，周二尾盘报2.726%。
30年期公债价格 升20/32，收益率从周二尾盘的3.5%下降至3.47%。
五年期公债 升5/32，收益率由1.75%降至1.71%。
美联储周三买入22.8亿美元2021年8月至2024年2月到期公债，对公债价格无甚影响。
美股三大股指均收低，因波音和Gilead上涨，被美国电话电报公司(AT&T)和生物科技股较普遍下跌所盖过。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.442
五年期公债 99-19/32 (+05/32) 1.711
10年期公债 100-18/32 (+11/32) 2.686
30年期公债 102-28/32 (+21/32) 3.469(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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