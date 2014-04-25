美国债市：30年期公债收益率挫至九个月低点，因美股下滑及乌克兰局势紧张

美国债市：公债价格上涨，尾盘月底买盘带动公债扭转GDP数据公布后的跌势

* 美国首季GDP数据不及预期 * 美国核心PCE通胀为2% * 美国首季劳工成本增加 * GDP数据公布后，美联储6月加息的可能性上升 路透纽约4月28日 - 美国公债价格周五收高，收盘前出现月底买盘， 扭转首季美国首季国内生产总值(GDP)数据公布后出现的跌势。数据显示 ，经济增长放缓，但通胀和薪资稳步成长。 法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示，预期中 的基金月底调整投资组合，以看齐指标支撑了长期美债。 午后市场走势令公债收益率回吐了稍早升幅。美国今日公布的首季国 内生产总值(GDP)报告有好有坏，数据显示美国首季经济成长速度为三年 来最慢，但报告中的细节预示前景则较为乐观。 美国首季GDP成长年率为0.7%，为2014年首季来最弱。首季美国就业 成长增加0.8%，高于市场预期，显示薪资增长加快。 报告中其他利多因素还包括，首季核心通胀指标－个人消费支出(PCE )物价指数升2%，去年第四季为1.3%。整体PCE平减指数也上涨2.4%。这