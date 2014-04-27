重温稿-美国债市：30年期公债收益率挫至九个月低点，因美股下滑及乌克兰局势紧张

* 标普下调俄罗斯信贷评等

* 俄罗斯意外升息

* 美国10年期公债收益率连跌第三日

路透纽约4月25日 - 美国30年期公债收益率周五跌至逾九个月最低水准，连跌四个交易日，因在标普下调俄罗斯信贷评等后数小时，俄罗斯意外加息，之后投资人寻求避险。

短期公债和长期公债的收益率差，主要是五年期/30年期公债收益率差周五也收窄至2009年10月来最低。一些策略师表示，收益率曲线趋平可能显示市场认为美国经济正在放缓。

不过，短期而言，市场焦点在俄罗斯和乌克兰的紧张局势。

尽管上周达成了和平协议，但乌克兰东部的暴力冲突以及俄罗斯在边境不断集结兵力令风险意愿受到压制，德债和美国公债的需求保持完整。

亚马逊和福特汽车等重量级企业业绩不及预期，拖累美股下挫，也扶助了避险买盘。

因此，指标10年期公债收益率降至一周低点，目前在本月交投区间的低端。

在周五标普下调俄罗斯信贷评等至较垃圾级仅高一个级距，并警告如果俄罗斯遭到进一步制裁可能会有跟进动作后，投资人愈发不安。

数小时后，俄罗斯宣布加息以抑制卢布走软，这是俄罗斯两个月内第二次升息。

“今日业绩面的消息良莠不齐，导致股市走软，”US Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“加上俄罗斯的消息，为美国公债带来大量买盘。”

尾盘，指标10年期公债 升6/32，收益率报2.66%，周四尾盘报2.68%。30年期长债 升13/32，收益率由周四的3.45%降至3.44%。

五年期公债 升2/32，收益率报1.7%。根据路透数据，五年期/30年期公债收益率差报1.7138个百分点，为2009年10月来最小。

收益率曲线趋平可能意味着很多情况，但对U.S. Bank的Heckman来说，这可能显示美国经济将趋弱。

对美联储将升息的预期带动短期利率上升，也会令收益率曲线趋平。

-----------------------1929 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.434

五年期公债 99-16/32 (+02/32) 1.733

10年期公债 100-22/32 (+05/32) 2.670

30年期公债 103-10/32 (+11/32) 3.446(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]