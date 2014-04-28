美国债市：长债价格受楼市数据影响下滑，但乌克兰紧张局势限制跌幅

* 强劲的美国成屋待完成销售指数打压公债

* 俄罗斯-乌克兰紧张局势限制公债收益率升幅

* 美国30年期公债收益率在四日连跌后反弹

路透纽约4月28日 - 美国长期公债价格周一下滑，在美国公布了强劲的楼市数据，巩固了全球最大经济体正在稳步复苏的观点后，投资人对持有较高风险资产感到放心。

但随着美国股市Nasdaq指数下滑，长债缩减跌幅，中期公债转跌为升。俄罗斯和乌克兰政治紧张局势持续，也限制了长债收益率的升幅。

30年期公债收益率连跌第四日，上周五在标普下调俄罗斯信贷评等后，俄罗斯意外加息，拖累美国30年期公债收益率降至逾九个月最低。

指标10年期公债收益率在连跌三个交易日后小涨。

美国公布3月成屋待完成销售指数九个月内首次上涨，打压公债。全美不动产协会(NAR)公布，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至97.4，预估为增长1.0%。

“该报告显示楼市可能开始发力，像其它领域一样发布强劲的数据，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

纽约尾盘，指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.68%，上周五尾盘报2.66%。

30年期长债 跌14/32，收益率由3.44%升至3.46%。

五年期公债 持稳，收益率报1.72%。

“过去几周，市场走势基调普遍良好。偶尔出现回落是很正常的，这会提醒投资人持有美国公债也是有些风险的，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

但他还表示，美国公债后市动能正面，特别是因牵扯俄罗斯的地缘政治忧虑。

美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。

许多市场人士认为公债升势仍保持完整，但部分人士预计公债不会有强劲的表现，特别是在美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债后。

法国巴黎银行的Kohli表示，今年迄今美国公债的回报仅为1.3%。

-----------------------1906 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 0.434

五年期公债 99-16/32 (-) 1.730

10年期公债 100-19/32 (-05/32) 2.682

30年期公债 102-30/32 (-16/32) 3.466(完)

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