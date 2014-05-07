美国债市：公债价格多数上扬，因叶伦仍持温和政策立场

* 多数公债转跌为升，但30年期公债价格走低

* 叶伦重申温和的政策倾向

* 10年期公债标售得标利率为2.612%

路透纽约5月7日 - 美国公债价格周三上扬，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，美国经济正在复苏，但仍需美联储宽松货币政策的支持。

叶伦在国会联合经济委员会作证时表示，美国就业市场已“显着”改善，美国经济成长面临楼市疲弱和地缘政治紧张局势相关风险的阻碍。

和其他多数年期的公债一道，10年期公债 扭转早盘的颓势，在纽约市场下午的交易中上扬3/32，收益率报2.588%。

但美国30年期公债收益率 周三攀升至3.395%，价格回落3/32。30年期公债收益率上周五触及去年6月19日以来最低3.34%。

“叶伦的讲话传递的信息是，就业市场看似有所增强，对楼市状况存在一定的担忧，未来12个月通胀压力将有所增加，”U.S. Bank Wealth Management的固定收益率研究部主管Jennifer Vail表示。

公债交易员还密切关注今日进行的240亿美元新10年期公债标售，此次标售的得标利率为2.612%。

今日标售的得标利率为2013年6月以来同年期公债标售的最低水平。本周财政部将进行三轮标售，总规模达690亿美元。

外国央行和其他间接买家购买了49.28%的公债，高于4月标售时的44.67%。

“标售成绩不错，”LPL Financial的固定收益策略师Anthony Valeri表示，“尽管近期公债价格回落，但买家投标毫不手软。”

今日标售的得标利率陷于Wells Fargo Advisors的首席固定收益策略师Brian Rehling认定的10年期公债交易区间内。

“10年期公债收益率过去数月一直陷于2.80%-2.57%的区间内，且正在下探低位，”Rehling说，“我认为收益率将保持在低位。通胀目前处于较低水平，且其他发达国家的公债收益率更低。在美国10年期公债收益率与西班牙可比公债收益率基本相当的情况下，美国公债收益率进一步走高有难度。”

财政部周四将标售160亿美元30年期公债。

-----------------------1836 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+02/32) 0.403

五年期公债 99-29/32 (+05/32) 1.646

10年期公债 101-13/32 (+02/32) 2.588

30年期公债 104-07/32 (-11/32) 3.398(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]