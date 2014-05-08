美国债市：长期公债价格走低，因30年期公债标售需求疲弱

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 30年期公债标售需求疲弱
* 其他年期的公债价格多数上扬
* 市场对初请失业金人口数据反应冷淡
路透纽约5月8日 - 美国30年期公债价格周四走低，与公债市场普遍小涨的走势背道而驰，在之前进行的160亿美元新30年期公债标售中，得标收益率意外高于标售前市场水平。
30年期公债标售是本周的最后一轮标售，得标利率为3.440%，较标售前市场水平高出逾2个基点，但为去年6月以来最低。
今日标售的投标倍数为2.09，为2011年8月以来最低，且低于2.36%的近期均值。很多交易商将投标倍数视为反应标售成功与否的重要指标。
“此次标售需求疲弱，”CRT Capital的策略师CRT Capital表示。
30年期公债收益率 盘中触及3.438%的高位，后回落至3.4123%，价格下跌4/32。上周五收益率触及去年6月19日以来最低3.34%。
其他年期的公债价格多数上扬或持平。10年期公债价格 上扬5/32，收益率报2.6035%。
“市场已经证实，30年期公债价格可能过高，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。
30年期公债价格今年大涨，部分是因据报养老基金不顾价格攀升买入。
但野村分析师George Goncalves和Stanley Sun认为，部分传统的长债买家并未现身。
“非交易商需求降至48.8%，为2013年6月以来最低，低于57.6%的六次标售均值，”他们在一份评论中称，“鉴于长债估值偏高，投资者终于开始规避长债。”
交易商还密切关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四在参议院的证词陈述。叶伦周三在国会联合经济委员会作证时重申了温和的政策立场。
叶伦周四表示，不急于决定何为适合的资产负债表规模，但可能需要5-8年的时间才能最终缩减至危机前的水平。
纽约市场早盘，美国政府公布的数据显示，上周初请失业金人数减少2.6万，至31.9万。
总体而言，显示美国就业市场改善的数据通常会打压公债价格。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.387
五年期公债 100-01/32 (+04/32) 1.618
10年期公债 99-04/32 (+06/32) 2.600
30年期公债 103-31/32 (-06/32) 3.412(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘
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