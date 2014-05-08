美国债市：长期公债价格走低，因30年期公债标售需求疲弱

* 30年期公债标售需求疲弱

* 其他年期的公债价格多数上扬

* 市场对初请失业金人口数据反应冷淡

路透纽约5月8日 - 美国30年期公债价格周四走低，与公债市场普遍小涨的走势背道而驰，在之前进行的160亿美元新30年期公债标售中，得标收益率意外高于标售前市场水平。

30年期公债标售是本周的最后一轮标售，得标利率为3.440%，较标售前市场水平高出逾2个基点，但为去年6月以来最低。

今日标售的投标倍数为2.09，为2011年8月以来最低，且低于2.36%的近期均值。很多交易商将投标倍数视为反应标售成功与否的重要指标。

“此次标售需求疲弱，”CRT Capital的策略师CRT Capital表示。

30年期公债收益率 盘中触及3.438%的高位，后回落至3.4123%，价格下跌4/32。上周五收益率触及去年6月19日以来最低3.34%。

其他年期的公债价格多数上扬或持平。10年期公债价格 上扬5/32，收益率报2.6035%。

“市场已经证实，30年期公债价格可能过高，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。

30年期公债价格今年大涨，部分是因据报养老基金不顾价格攀升买入。

但野村分析师George Goncalves和Stanley Sun认为，部分传统的长债买家并未现身。

“非交易商需求降至48.8%，为2013年6月以来最低，低于57.6%的六次标售均值，”他们在一份评论中称，“鉴于长债估值偏高，投资者终于开始规避长债。”

交易商还密切关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四在参议院的证词陈述。叶伦周三在国会联合经济委员会作证时重申了温和的政策立场。

叶伦周四表示，不急于决定何为适合的资产负债表规模，但可能需要5-8年的时间才能最终缩减至危机前的水平。

纽约市场早盘，美国政府公布的数据显示，上周初请失业金人数减少2.6万，至31.9万。

总体而言，显示美国就业市场改善的数据通常会打压公债价格。

-----------------------1849 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.387

五年期公债 100-01/32 (+04/32) 1.618

10年期公债 99-04/32 (+06/32) 2.600

30年期公债 103-31/32 (-06/32) 3.412(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]