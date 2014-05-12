《美债周二展望》公债价格下跌，等待零售销售和通胀数据公布

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有增补)

* 公债收益率曲线保持走陡的态势

* 零售销售数据将在周二公布，PPI和CPI分别在周三和周四出炉

* 美联储买入26.6亿美元2018年到期公债

路透纽约5月12日 - 美国公债价格周一下跌，包括零售销售和通胀报告等大量数据将在本周公布，投资者将从中寻找经济走强的迹象，且留意物价压力是否从远低于美联储目标的水平攀升。

公债收益率上周攀升，因财政部周四标售的30年期公债需求乏善可陈，周一，公债价格延续跌势，因交易员卖出他们在标售中买入的公债。

经济数据改善和上周长债标售需求疲弱，也扶助收益率曲线从五年最平的水平进一步走陡，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续缩减购债规模，许多人预期美联储可能在明年升息。

“美联储将继续缩减购债的意图已十分明确，所以债市开始寻找可能确立美联储升息预期的消息或数据，”Guggenheim Securities公债交易部董事总经理Jason Rogan说。

预计低通胀将使美联储升息决定复杂化，除非有迹象显示通胀将重新升向美联储2%的目标。

市场认为，尽管长债跑输其他年期公债，导致收益率曲线走陡，但低通胀和欧洲央行总裁德拉吉上周的讲话限制了收益率曲线走陡的幅度。

“通胀仍将温和，限制了部分公债收益率曲线走陡的幅度，”法国兴业公债交易商Sean Murphy说。

五年期和30年期公债 收益率差周一报大约184个基点，在上周四公债标售前报174个基点，在5月2日报167个基点，此为2009年来最平。

指标10年期公债 价格下跌10/32，收益率报2.67%，为5月2日来最高，且高于周五尾盘的2.62%。30年期公债 价格跌18/32，收益率报3.50%，为4月30日来最高，且高于周五尾盘的3.47%。

美国4月零售销售数据将在周二公布，4月生产者物价指数(PPI)和4月消费者物价指数(CPI)分别在周三和周四出炉。

美联储周一买入26.6亿美元2018年到期公债，周二将买入8.5-11亿美元2036-2044年到期公债。(完)

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