美国债市：公债收益率下滑，美国公布的零售销售数据令人失望

* 公债价格上涨，零售销售数据低于预期

* 美联储买入10.3亿美元2039-2043年到期公债

* 市场关注周三和周四将出炉的通胀数据

路透纽约5月13日 - 美国公债收益率周二下滑，此前美国公布的4月零售销售数据低于预估，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。

美国商务部周二公布的数据显示，4月零售销售仅小增0.1%，受累于家具店、电子和家用电器商店，餐馆和酒吧，以及线上零售商销售减少。

分析师之前预计，4月零售销售增长0.4%。不过3月数据被上修至成长1.5%。分析师表示，复活节晚于往年可能加大了缓和零售销售数据季节性波动的难度，导致3、4两月的数据出现巨大落差。

尽管市场对零售销售数据失望，但“部分分项指标并没有像主要数据那么差”加拿大丰业银行美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示，指3月的1.5%增幅显示成长仍稳固。

指标10年期公债1月来一直陷于狭窄间内，收益率在2.57-2.82%之间波动，因投资人分析数据，寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始升息的迹象，许多投资人预计要到明年。

指标10年期公债 价格升13/32，收益率报2.62%，周一尾盘报2.66%，在约2.60%附近是技术阻力位。

30年期公债 价格大涨27/32，收益率报3.45%，周一尾盘报3.49%。

“零售销售数据相当疲弱，但还好不会拉低对第二季的经济成长预估，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

“数据动能一直在改善，但有些反复，这会令市场后市表现颇为平衡，”Goldberg表示。

近期包括4月就业报告在内的数据显示经济成长加速，巩固了投资人对今年稍早经济颓势在消退的预期，许多投资人将年初经济疲弱归咎于恶劣天气。

市场下一焦点将是周三美国出炉的4月生产者物价指数(PPI)和周四的4月消费者物价指数(CPI)，以寻找物价压力增长的迹象。

低通胀预计会令美联储升息决定复杂化，除非有迹象显示通胀将重新升向美联储2%的目标。

周二，美联储买入10.3亿美元2039-2043年到期公债，周三将买入3.5-6亿美元2024-2031年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.387

五年期公债 100-01/32 (+06/32) 1.618

10年期公债 99 (+12/32) 2.614

30年期公债 98-17/32 (+22/32) 3.454(完)

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