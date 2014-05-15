美国债市：10年期公债收益率放量挫至六个月新低，空头回补是诱因之一

中国债市动态：主要现券收益率上行，一季度经济数据优于预期施压
路透上海4月17日 - 中国银行间债市周一早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。
* 10年期公债收益率挫至10月来最低
* 30年期公债收益率降至6月来最低
* 美国经济数据整体稳健，希腊公债收益率上升
* 投机性空头回补料拉低公债收益率
路透纽约5月15日 - 美国指标10年期公债收益率周四放量降至六个月低点，此前希腊公债走软并引发对美国公债的避险买盘，尽管美国经济数据显示整体经济仍稳健。
升势幅度令许多试图找到走势真正诱因的分析师摸不着头脑，大量空头回补料令收益率跌势加剧。
“欧洲二线公债出现一些大跌走势看来给此间市场带来了一些避险交易...尽管今天早上公布的经济数据还算稳健，”纽约梅隆银行的美国公债交易部门董事总经理Dan Mulholland表示。
美国上周初请失业金人数降至七年低点，而4月消费者物价指数(CPI)增幅为10个月最大。
纽约州5月制造业活动以近四年最快速度扩张，但另一报告显示上月工业生产意外下滑。
希腊公债收益率周四升至近两个月高位，欧元区二线公债的升势暂停，此前有文件显示希腊拟向公债的非居民持有人追讨资本利得税，令一些投资人措手不及。
尽管许多投资人预计公债收益率随着经济动能增强而可能上升，但美国公债价格仍走强。
公债价格上涨部分是因预期全球央行将继续实施宽松货币政策，欧洲央行下个月预计将会降息。
市场越发认为，押注公债收益率将攀升的投机商规模创纪录可能是公债上涨的动因之一，这导致市场失衡，使公债收益率未受美国经济数据的影响而下滑。
“市场作空公债的情况真的太严重了，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，“太多投资人过早作空，目前没有人跟进，他们只能回补。”
上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周投机商在欧洲美元利率期货的净空头押注升至历史高位，之前美国公布的4月非农就业报告意外强劲。
近几周对五年期和10年期公债期货的空头押注也在增加。
指标10年期公债 价格尾盘升11/32，收益率报2.505%，盘中低见2.473%，为10月30日来最低。
30年期公债 价格大涨19/32，收益率报3.342%，稍早低见3.303%，为6月来最低。
-----------------------1840 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.359
五年期公债 100-14/32 (+04/32) 1.535
10年期公债 99-31/32 (+12/32) 2.504
30年期公债 100-21/32 (+21/32) 3.340(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月17日 - 中国银行间债市周一早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。
路透上海4月17日 - 中国银行间市场周一早盘资金面略有收敛，但随后央行意外超量续 做了上周及本周到期的MLF（中期借贷便利），流动性随即转好；不过由于本周进入季度缴 税期规模较大，资金面压力如何仍待观察。 “早上不太行，后来MLF出量以后，银行隔夜都敞开给了。”北京一基金公司交易员称 。 华东一银行交易员亦谈到，本次MLF操作量略超过上周四和本周二的到期量，对稳定短 期市场情绪有明显帮助，也表明虽然货币政策基调中性，但央行保持流动性总量供给基本平 稳的态度未变。 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作共4,955亿元人民币，其中六个月期1,280亿元、一年期3,675亿元，利率分别较上期持 平在3.05%、3.20%。 北京一银行交易员还表示，央行今日虽进行MLF但逆回购再度暂停，这样的操作组合令 人有些意外，考虑到本周逆回购到期量依旧偏少，预计随后几日央行公开市场操作可能会根 据流动性变化灵活而动，总量够用就不做，收缩明显时也会随时支援。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。