重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因楼市数据强劲削弱对公债的避险买盘

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
* 强劲的楼市数据公布后，美国公债收益率攀升
* 西班牙公债收益率走低，削弱对美国公债的需求
* 10年期公债收益率持于2.5%的关键水准之上
* 美联储购买9.7亿美元2040-2043年到期公债
路透纽约5月16日 - 美国公债价格周五走低，因意外强劲的楼市数据直指美国经济正逐步增强，带动指标10年期公债收益率从六个月低位反弹。
美国4月房屋开工率跳增，建筑许可触及近六年最高，使市场寄望在困境中挣扎的楼市可能正在企稳。
“新屋开工率强于预期。几乎所有地区都在改善，中西部的升幅最大，这引发公债抛售，”瑞士信贷驻纽约的利率策略师Michael Chang表示。
包括西班牙公债在内的欧元区二线公债价格回稳，削弱对美国公债的避险需求，这也扶助推高美国公债收益率。
“很多二线公债市场承受的压力不复存在，部分买盘开始重返这些市场，”ED&F Man Capital Markets的固定收益利率部主管Tom Di Galoma表示。
指标10年期公债价格 跌6/32，收益率报2.516%，周四曾降至10月30日以来最低2.473%。
30年期公债价格 回落10/32，收益率报3.343%，周四触及6月以来最低3.303%。
尽管美国经济数据强劲，但公债价格周四劲扬，主要受助于欧元区二线公债走疲引发的避险买盘。
部分投资者可能撤出欧元区债市，因预计一旦欧洲央行一如预期在6月降息，欧元将走软，Di Galoma表示。
“我认为，部分投资者想在事情发生前未雨绸缪，”他说。
美国公债的收益率远高于德债等评级较高的欧洲公债，因此吸引投资者买入，从而导致收益率被压低。
“美国公债与欧洲公债的利差很大，这使美债收益率低于原本应有的水平，因投资者可能会将资金撤出欧洲债市，买入美国公债，以获得更高的收益，”瑞信的Chang说。
10年期德债收益率 周五报1.33%，较可比美债收益率低1.19个百分点。
之前押注收益率将攀升的投资者空头回补，也在近几周扶助支撑美国公债。
下周债市的焦点将是美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录。
美联储今日购买9.7亿美元2040-2043年到期的公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-01/32 (-) 0.363
五年期公债 100-12/32 (-02/32) 1.546
10年期公债 99-28/32 (-04/32) 2.514
30年期公债 100-21/32 (-02/32) 3.341(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --