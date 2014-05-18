重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因楼市数据强劲削弱对公债的避险买盘

* 强劲的楼市数据公布后，美国公债收益率攀升

* 西班牙公债收益率走低，削弱对美国公债的需求

* 10年期公债收益率持于2.5%的关键水准之上

* 美联储购买9.7亿美元2040-2043年到期公债

路透纽约5月16日 - 美国公债价格周五走低，因意外强劲的楼市数据直指美国经济正逐步增强，带动指标10年期公债收益率从六个月低位反弹。

美国4月房屋开工率跳增，建筑许可触及近六年最高，使市场寄望在困境中挣扎的楼市可能正在企稳。

“新屋开工率强于预期。几乎所有地区都在改善，中西部的升幅最大，这引发公债抛售，”瑞士信贷驻纽约的利率策略师Michael Chang表示。

包括西班牙公债在内的欧元区二线公债价格回稳，削弱对美国公债的避险需求，这也扶助推高美国公债收益率。

“很多二线公债市场承受的压力不复存在，部分买盘开始重返这些市场，”ED&F Man Capital Markets的固定收益利率部主管Tom Di Galoma表示。

指标10年期公债价格 跌6/32，收益率报2.516%，周四曾降至10月30日以来最低2.473%。

30年期公债价格 回落10/32，收益率报3.343%，周四触及6月以来最低3.303%。

尽管美国经济数据强劲，但公债价格周四劲扬，主要受助于欧元区二线公债走疲引发的避险买盘。

部分投资者可能撤出欧元区债市，因预计一旦欧洲央行一如预期在6月降息，欧元将走软，Di Galoma表示。

“我认为，部分投资者想在事情发生前未雨绸缪，”他说。

美国公债的收益率远高于德债等评级较高的欧洲公债，因此吸引投资者买入，从而导致收益率被压低。

“美国公债与欧洲公债的利差很大，这使美债收益率低于原本应有的水平，因投资者可能会将资金撤出欧洲债市，买入美国公债，以获得更高的收益，”瑞信的Chang说。

10年期德债收益率 周五报1.33%，较可比美债收益率低1.19个百分点。

之前押注收益率将攀升的投资者空头回补，也在近几周扶助支撑美国公债。

下周债市的焦点将是美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录。

美联储今日购买9.7亿美元2040-2043年到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-) 0.363

五年期公债 100-12/32 (-02/32) 1.546

10年期公债 99-28/32 (-04/32) 2.514

30年期公债 100-21/32 (-02/32) 3.341(完)

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