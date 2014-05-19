美国债市：较长期公债收益率上涨，因获利了结及欧洲买盘减少

* 公债收益率在近期创下数月低点后反弹

* 欧洲市场收盘后对美国公债的买盘减少

* 威廉姆斯的讲话限制了避险买盘

* 交易商表示公债收益率仍有可能下滑

路透纽约5月19日 - 美国较长期公债收益率周一上涨，因在上周创下数月低点后遭遇获利了结，且在欧洲市场收盘后欧洲交易商的买盘减少。

交易商沽出30年期美国公债，上周四该收益率触及3.3%，为6月来最低。指标10年期公债收益率在短暂跌穿2.5%后反弹，一些投资人认为2.5%是公债价格的关键技术阻力水准。

“较长期公债的涨势已持续了相当长一段时间。”Wilmington Trust固定收益投资组合经理人Wilmer Stith表示。他称周一收益率上升是“正常反弹”。

经济数据良莠不齐以及美联储官员对政策前景的看法普遍温和令美国公债收益率承压。上周四，10年期公债收益率也跌至10月底来最低的2.473%。

投资人还表示，欧洲央行在6月初的下一次货币政策会议上降息的可能性令美国公债收益率兑欧洲投资人而言吸引力增强，但在欧洲市场收盘后，买盘失去了动能。

“事实上，在欧洲，利率很低，且看来将进一步降低...坦白的讲，这令美国公债看上去很有吸引力，”Wells Capital Management高级投资组合经理人Margaret Patel表示。

投资人还指出，旧金山联储银行总裁威廉姆斯的讲话削弱了一些对长债的需求。威廉姆斯表示，经济整体增长，在西雅图和湾区经济的“蓬勃景象令人难以置信”。

30年期公债价格 尾盘回落27/32，收益率报3.39%，上周五报3.35%。

指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.55%，上周五尾盘报2.52%。

两年期公债 升1/32，收益率报0.35%，上周五尾盘报0.36%。

不过一些交易商没有排除短期内公债收益率再度下滑的可能性，指若本已疲弱的首季美国国内生产总值(GDP)增幅被下修，可能成为公债价格再度回升的原因。

美国首季GDP增幅仅为0.1%，美国政府将在5月29日发布首季GDP数据的修正值。一些分析师表示，首季GDP增幅可能被下修至-0.6%。

交易商还表示，美股上涨也令美国公债价格承压。美股标普500指数 收高0.38%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.347

五年期公债 100-12/32 (+) 1.546

10年期公债 99-20/32 (-08/32) 2.545

30年期公债 99-24/32 (-26/32) 3.389(完)

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