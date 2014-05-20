美国债市：美国公债价格上涨，受杜德利讲话和避险买盘带动

* 杜德利称升息将是缓慢的

* 五年期公债价格涨幅最大

* 美国股市下滑，带动避险买盘

* 关注乌克兰紧张局势

路透纽约5月20日 - 美国公债价格周二上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，美联储将可能缓慢升息，且疲弱的企业业绩带动了对公债的避险买盘。

纽约联储总裁杜德利表示，美联储在升息上可能将“相对缓慢”。美联储主席叶伦3月曾表示，美联储可能在结束购债计划六个月后升息。

“杜德利对通胀态度非常温和，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示。她表示，该讲话可能提振了五年期公债价格。

叶伦在3月19日的讲话令投资人担心，导致五年期公债收益率大涨约15个基点，报1.7%。

TJX Cos Inc 和Staples Inc 公布的业绩疲弱，拖累美股人气，带动了一些对美国公债的避险买盘。在5月25日乌克兰大选前，地缘政治紧张局势也支撑避险买盘。

一位俄罗斯高官周二被援引称，如果不结束敌对，实施结束危机的“路线图”，周日乌克兰的总统选举将加剧政治分歧。

五年期美国公债 升4/32，收益率报1.513%，周一尾盘报1.539%。

30年期公债价格 尾盘升3/32，收益率报3.379%，周一尾盘报3.38%。

指标10年期公债价格 升6/32，收益率由2.54%跌至2.51%。

美国股市周二普跌，主要指数午后触及日低，在Staples和TJX Co.公布令人失望的业绩后，零售股领跌。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+01/32) 0.335

五年期公债 100-17/32 (+04/32) 1.513

10年期公债 99-29/32 (+07/32) 2.512

30年期公债 99-30/32 (+03/32) 3.379(完)

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