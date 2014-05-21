美国债市：公债收益率攀升，因会议记录暗示联储未来升息步伐缓慢

* 美联储会议记录暗示，联储未来升息步伐缓慢

* 短期公债受亲睐，受助于美联储政策前景

* 获利了结使长期公债走疲

路透纽约5月21日 - 中长期美国公债收益率周三攀升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录暗示，未来联储将以缓慢的步伐升息。

美联储会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。

交易商认为，部分政策委员在会上的讲话更趋温和，其中包括楼市增长可能持续放缓等，另外，部分与会人士称，目前确认经济已开始向持续高于趋势成长水平的方向发展为时尚早。

“美联储的升息进程将滞后于通胀周期，”巴克莱的美国公债交易部主管Chris McReynolds在会议记录公布后表示。

因预期美联储会议记录对通胀的基调将较为温和，交易商在会议记录公布前卖出30年期公债，买入两年和五年期公债，因升息进度缓慢将支撑短期公债。

纽约联储总裁杜德利周二表示，联储升息的进度可能“较为缓慢”，交易商称，这也削弱了升息预期对短期公债的影响。

“杜德利的讲话完全是今日会议记录的前奏，”TD Securities驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

长期公债的跌幅主要是在会议记录公布前录得的。交易商称，在10年期和30年期公债上周大涨后出现的获利了结卖盘也拖累较长期公债走低。

交易商称，市场上残留的空头头寸使较长期公债价格走疲，使30年期和10年期公债收益率无法接近上周触及的3.3%和2.473%的低位。

30年期公债价格 尾盘回落23/32，收益率从周二尾盘的3.375%上扬至3.41%。指标10年期公债价格 尾盘下挫7/32，收益率从周二尾盘的2.509%攀升至2.536%。

较短期公债价格多数持平，显示较之长债，交易商更青睐较短期公债。两年期公债价格 持平，收益率报0.34%，周二尾盘报0.33%。

交易商还表示，美国股市走强限制了对公债的避险买盘。会议记录公布后，美股守住涨幅，逆转了前一日的普跌之势。标普500指数收涨0.81%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.343

五年期公债 100-15/32 (-04/32) 1.528

10年期公债 99-22/32 (-08/32) 2.536

30年期公债 99-08/32 (-25/32) 3.416(完)

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