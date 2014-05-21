美国债市：公债收益率攀升，因会议记录暗示联储未来升息步伐缓慢

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
* 美联储会议记录暗示，联储未来升息步伐缓慢
* 短期公债受亲睐，受助于美联储政策前景
* 获利了结使长期公债走疲
路透纽约5月21日 - 中长期美国公债收益率周三攀升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录暗示，未来联储将以缓慢的步伐升息。
美联储会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。
交易商认为，部分政策委员在会上的讲话更趋温和，其中包括楼市增长可能持续放缓等，另外，部分与会人士称，目前确认经济已开始向持续高于趋势成长水平的方向发展为时尚早。
“美联储的升息进程将滞后于通胀周期，”巴克莱的美国公债交易部主管Chris McReynolds在会议记录公布后表示。
因预期美联储会议记录对通胀的基调将较为温和，交易商在会议记录公布前卖出30年期公债，买入两年和五年期公债，因升息进度缓慢将支撑短期公债。
纽约联储总裁杜德利周二表示，联储升息的进度可能“较为缓慢”，交易商称，这也削弱了升息预期对短期公债的影响。
“杜德利的讲话完全是今日会议记录的前奏，”TD Securities驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。
长期公债的跌幅主要是在会议记录公布前录得的。交易商称，在10年期和30年期公债上周大涨后出现的获利了结卖盘也拖累较长期公债走低。
交易商称，市场上残留的空头头寸使较长期公债价格走疲，使30年期和10年期公债收益率无法接近上周触及的3.3%和2.473%的低位。
30年期公债价格 尾盘回落23/32，收益率从周二尾盘的3.375%上扬至3.41%。指标10年期公债价格 尾盘下挫7/32，收益率从周二尾盘的2.509%攀升至2.536%。
较短期公债价格多数持平，显示较之长债，交易商更青睐较短期公债。两年期公债价格 持平，收益率报0.34%，周二尾盘报0.33%。
交易商还表示，美国股市走强限制了对公债的避险买盘。会议记录公布后，美股守住涨幅，逆转了前一日的普跌之势。标普500指数收涨0.81%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.343
五年期公债 100-15/32 (-04/32) 1.528
10年期公债 99-22/32 (-08/32) 2.536
30年期公债 99-08/32 (-25/32) 3.416(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --