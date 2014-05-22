美国债市：公债价格小跌，因美国楼市和制造业数据转强

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 美国4月成屋销售增长1.3%
* 5月制造业增幅超过预期
* 初请失业金人数接近七年低点
* 财政部发售130亿美元10年期TIPS，获稳健需求
路透纽约5月22日 - 美国公债价格周四小跌，此前美国公布的成屋销售和制造业活动数据强劲，提振了投资人信心，而高于预期的周度初请失业金人数也未能刺激避险买盘。
全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋销售较前月增长1.3%，年率为465万户，预估为468万户。这是九个月内第二次增长。
金融数据公司Markit称，美国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.2；4月为55.4。路透调查分析师预估为55.5。
“收益率要进一步下滑，我们需要看到经济数据转差,”LPL Financial市场策略师Anthony Valeri。
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为32.6万人，预估为31.0万人，但仍接近七年低点，显示就业市场持续复苏。
30年期公债价格 尾盘回落6/32，收益率从周三尾盘的3.416%上扬至3.427%。指标10年期公债价格 尾盘下挫4/32，收益率从周三尾盘的2.536%攀升至2.5517%。
两年期公债价格 大致持平，收益率报0.346%，周三尾盘报0.339%。
交易商也消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录，该记录暗示美联储不急于升息。
Samson Capital Advisors投资长onathan Lewis指出，美联储维持低利率的同时每月还买入450亿美元债券，这是在向经济挹注流动性，提升通胀预期，会推高较长期公债的收益率。
美国财政部周四续发130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，根据分析师，包括海外央行在内的间接投标得标的占比创纪录。
美联储周四买入9.7亿美元2039年11月至2043年8月到期公债，对公债价格影响不大。
交易商还表示，美股小涨对公债价格有压力。标普500指数 收高0.24%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.347
五年期公债 100-12/32 (-04/32) 1.544
10年期公债 99-18/32 (-04/32) 2.550
30年期公债 99-03/32 (-05/32) 3.424(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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