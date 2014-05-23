美国债市：公债价格上涨，因希腊和乌克兰选举忧虑刺激避险买盘

* 希腊和乌克兰选举忧虑刺激避险买盘

* 美国4月新屋销售数据强劲，但对市场无甚影响

路透纽约5月23日 - 美国公债价格周五上涨，在周日欧盟和乌克兰选举前的不确定性盖过了强于预期的美国楼市数据影响，刺激了避险买盘。

交易商认为选举结果可能造成市场波动，包括可能令希腊退出欧元区的担忧再生以及可能加重乌克兰和俄罗斯的地缘政治忧虑，因此寻求在美国公债中避险。

“俄罗斯总统普京不承认乌克兰政府合法，因此也有可能普京不承认选举结果合法，”Action Economics全球市场策略师Michael Wallace表示。

交易商还表示，如果希腊左翼Syriza政党获胜，其领导人可能拒绝政府的撙节政策，并威胁退出欧元区。

欧盟的议会选举周四已经开始。希腊左翼Syriza政党在5月18日的当地选举首轮的关键竞选中表现强劲。

美国公布的数据显示，4月新屋销售升幅大于预期，但未能影响对美国公债的避险需求。

美国商务部公布，4月新屋销售年率为43.3万户，预估为42.5万户，3月修正后为40.7万户，前值为38.4万户。4月新屋销售较前月增长6.4%，3月为下降6.9%。

不过Wallace表示，美国东北部新屋销售减少显示经济在严冬后复苏的力度可能没有许多人士预想的那么强。

交易商还在关注欧洲央行6月5日将举行的政策会议，政策制定者可能决定进一步降息，以抑制欧元上涨，避免通胀进一步下滑。

“我们知道欧洲央行将采取某种措施放宽政策，”道明证券利率和汇市研究部门全球主管Eric Green表示。他称欧洲央行可能降息对德债等国家公债的影响已经令美国公债收益率更具吸引力。

交易商表示，美国公债价格全日保持升势，部分因投资人在长周末假期前不愿押注。美国金融市场周一将因阵亡将士纪念日休市一天。

30年期公债价格 尾盘升18/32，收益率从周四尾盘的3.429%跌至3.398%。指标10年期公债价格 尾盘升5/32，收益率从周四尾盘的2.555%跌至2.536%。

美股小涨，标普500指数 收高0.42%，受楼市数据提振。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 0.347

五年期公债 100-15/32 (+03/32) 1.529

10年期公债 99-22/32 (+06/32) 2.536

30年期公债 99-18/32 (+19/32) 3.398(完)

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