美国债市：长债价格连升第二日，因月底买盘支撑

* 美国经济数据大多强劲

* 美国两年期公债标售令收益率承压

路透纽约5月27日 - 美国长期公债价格周二连升第二个交易日，受到机构投资人月底买盘以及相对疲弱的两年期公债标售双重提振。

分析师表示，自5月中就有因月底结账带动的长期公债需求，在美国长周末假期后市场成交温和。

根据CRT Capital，今日成交量为10日均值的78%，鉴于周一是假期，且上周五提前休市，今日成交量算是异常。

“有大量月底延长存续期的交易，”ED&F Man固定收益部门主管Tom di Galoma表示，“这要求同某一指数挂钩的基金经理人延长其投资组合存续期。”

分析师表示，通常如果这个月表现不错，投资人会延长所持债券仓位的存续期，这带动长债升势。5月，美国10年期公债和30年期公债都有出众的表现。

通常每年在2月、5月、8月和11月，美国公债市场的延长存续期的交易最多，主要是因有新的10年期和30年期公债供应。

法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，月底延长存续期的交易是2011年来最多的。

尾盘，30年期公债 升19/32，收益率报3.365%，上周五尾盘报3.397%。指标10年期公债 升4/32，收益率由2.535%降至2.519%。

今日标售的两年期公债需求平平也扶助了长债的升势。标售结果疲弱显示投资人担心短期利率上升，因此他们会买入长债，因他们相信长债表现会更好。

两年期公债标售的得标利率为0.392%，标售前二级市场报0.390%。

包括海外央行的间接投标得标率仅为18.9%，低于上一次的23.4%和28.0%的均值，为去年1月来最低。

今日债市投资人基本未受强劲的美国经济数据影响。周二美国公布4月耐久财订单增加0.8%，预估为下滑0.5%。

数据还显示美国房价继续增长，高于预期，3月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节调整按月升1.2%，分析师预估为增0.7%。

-----------------------1944 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (-) 0.351

五年期公债 100-15/32 1.526

10年期公债 99-28/32 (+05/32) 2.516

30年期公债 100-08/32 (+22/32) 3.363(完)

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