美国债市：公债收益率急挫，10年期公债收益率跌至近11个月低位

* 美国30年期公债收益率也走低，接近12个月低位

* 德债收益率走低，重压美国公债收益率

* 月底买盘继续

路透纽约5月28日 - 美国指标10年期公债收益率周三跌至近11个月最低，因数据疲弱，机构投资者月底买盘增加，以及德债收益率走低。

德国10年期公债收益率 周三回落至1.337%，因之前公布的数据显示，德国失业人口意外攀升，以及欧元区货币供应增速放缓。数据巩固了欧洲央行将在下月会议上推出进一步刺激举措的预期。

德债价格涨势蔓延至美国公债市场，10年期公债收益率急跌至7月初以来最低，30年期公债收益率也走低，逼近12个月低位。

机构投资者月底为延长存续期而买入，这也扶助提振公债市场，尤其是本月有新的10年期和30年期公债发行。

“月底延长存续期操作是公债价格劲扬的原因之一，且月底操作的规模大于往常，”野村证券的利率策略师Jeffrey Young表示。

交易商称，巴克莱的公债指数估计将延长0.125年，为2011年3月以来最大幅度。一位固定收益分析师称，正常延长存续期的幅度为0.05-0.08年。

周三尾盘，30年期公债价格 上扬超过1个大点，收益率报3.290%，周二尾盘报3.364%。美国30年期公债收益率盘中触及去年6月中以来最低3.286%。

指标10年期公债价格 上扬22/32，收益率报2.439%，周二尾盘报2.518%，盘中触及去年7月初以来最低2.434%。

今日稍早出炉的德国失业数据显示，5月失业人口增幅为逾五年来最大，经季节性调整后为290.5万人。这导致德债价格劲扬，并最终推高美国公债价格。

“其他国家的经济中仍有一些较为疲弱的领域，这令海外投资者不安，这是海外投资者青睐美国公债的原因所在，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“这些疲弱表现持续的时间越长，我们的担忧就会越深。”

另外，美国五年期公债标售获相当不错的需求，尤其是在周三公债价格上扬的情况下，且今日还有130亿美元两年期浮动利率公债标售。

五年期公债标售的得标利率为1.513%，投标倍数为2.73，略低于上月标售的2.79，但略高于2.65的均值。包括海外央行在内的间接投标中标率为50.4%，高于4月标售的44.9%。(完)

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