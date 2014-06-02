美国债市：公债收益率上涨，关注本周欧洲央行会议及美国非农就业报告

* 公债收益率上升，10年期公债收益率回升至2.50%之上

* 关注本周欧洲央行会议和美国就业报告

* 月底买盘过后，对公债的买盘减弱

路透纽约6月2日 - 美国公债收益率周一上涨，上周曾跌至一年低点，因投资人完成了月底公债购买，并聚焦本周稍后的欧洲央行货币政策会议和美国就业报告。

因预期欧洲央行将在周四下调利率，并采取其他措施提振经济成长，公债收益率下滑。

资产负债表的仓位调整以及指数延长存续期的买盘也在上周带动了对公债的需求，周一这种需求减弱。

“本周稍后有欧洲央行会议和美国就业数据等重大经济事件发生，在此之前，公债价格将进行调整，以找到一个合理的水平，”BMO Capital Markets美国利率交易部门联席主管Eric Bergstrom表示。

指标10年期公债 跌15/32，收益率报2.54%，上周四曾触及2.40%的11个月低点。

30年期长债 跌26/32，收益率报3.37%，上周四也跌至3.27%的11个月低点。

在美国供应管理协会(ISM)最初公布5月美国制造业意外放缓后，公债价格一度缩减跌幅。

但在ISM更正数据，显示5月制造业成长加速后，公债在尾盘扩大跌势。

ISM公布，5月制造业指数由4月的54.9升至55.4，略低于分析师预估的55.5。

央行官员对通胀温和的讲话以及首季经济成长令人失望，拖累公债收益率今年下滑，分析师原本预期会上涨。

另外，欧洲央行追加刺激经济措施令投资人押注经济成长和通胀会加速，这可能推高公债收益率。

美国将在周五发布5月非农就业报告。

原本预计美国经济更强劲增长会抬升公债收益率的投资人空头回补，也在近几周扶助美国公债的升势，不过有迹象显示目前已回补了更多的空头。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，投机商对10年期公债的净空头仓位降至三个月最低，因对美国经济的忧虑刺激债市5月攀升。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-02/32) 0.395

五年期公债 99-17/32 (-11/32) 1.596

10年期公债 99-23/32 (-21/32) 2.532

30年期公债 100-02/32(-1-03/32) 3.372(完)

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