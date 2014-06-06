美国债市：公债价格在下周新债供应前走低，海外需求限制跌幅

澳新汇市：澳元持稳而新西兰元小跌，市场聚焦法国大选
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
* 公债价格持稳，因就业数据符合预期
* 欧债收益率降至纪录低位
* 美债相对于西班牙和意大利公债更具吸引力
* 财政部下周将标售620亿美元附息公债
路透纽约6月6日 - 美国公债价格周五走低，下周财政部将标售620亿美元新附息公债，但跌幅受限，因欧债收益率回落，使美债相比之下更具吸引力。
财政部下周二将标售280亿美元三年期公债，周三将标售210亿美元10年期公债，周四标售130亿美元30年期公债。新债即将进场，也令公债在周五尾盘承压。
公债价格稍早大涨，因美债收益率相对于很多欧元区公债更具吸引力，从而吸引投资者买入，但公债价格稍后回落。
意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率周五跌至纪录低位，因欧洲央行周四调降指标利率至纪录低位，并将存款利率调降至负值，并推出了一项新的针对银行的长期再融资计划，以促使银行增加对中小企业的放贷。
指标10年期公债价格 尾盘下跌3/32，收益率报2.60%，稍早跌至2.53%。
10年期西班牙公债收益率 为2.62%，10年期意大利公债收益率 为2.73%。10年期爱尔兰公债收益率 连续第二天低于可比美债，报2.43%。
对很多投资者而言，随着其他固定收益资产收益率下降，美国公债可能会继续保持其吸引力，尽管数据显示，美国经济成长正在加速。
“鉴于欧元区二线公债目前的收益率水平，美国公债市场大幅走低的可能性不大，”纽约梅隆银行美国公债交易部董事总经理Dan Mulholland表示。
美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合预估。5月失业率为6.3%，与上月持平。劳工部指出，美国经济已全数回补衰退期间丧失的870万个就业岗位。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (-02/32) 0.407
五年期公债 99-09/32 (-04/32) 1.651
10年期公债 99-06/32 (-03/32) 2.595
30年期公债 98-28/32 (-03/32) 3.436(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：