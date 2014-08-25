美国债市：公债收益率下滑，因对欧洲央行追加刺激措施的期望提振需求

* 公债收益率下滑，因欧债上扬

* 德拉吉的讲话刺激对欧洲央行进一步实施宽松政策的希望

* 德国企业信心疲弱及法国政局问题令避险买盘增加

* 美国财政部将发售930亿美元两年期、五年期和七年期公债

路透纽约8月25日 - 美国公债价格周一小涨，交投清淡，跟随欧债升势，因市场预期欧洲央行将祭出更多刺激措施，以激活欧元区日渐疲弱的经济成长。

欧洲央行总裁德拉吉上周五表示，如果欧元区通胀进一步下滑，该行准备动用所用可得工具予以回应。投资人将之解读为欧洲央行可能开始购买资产计划或其他刺激措施，这会带动对股票和债券的需求。

德拉吉的讲话令欧元区多数公债收益率都跌至纪录低点，美国公债也从欧债升势中得益。

“总的来说，市场正在消化欧洲央行进一步放宽政策几率增加的因素，”瑞信利率策略师Michael Chang表示。

指标10年期公债 升3/32，收益率报2.40%，低于上周五尾盘的2.41%。

德国智库Ifo对约7,000家企业进行的月度调查显示，8月企业景气判断指数由108.0跌至逾一年来最低的106.3。路透调查的预估值为107.0。8月企业信心连续第四个月下滑，暗示有关乌克兰危机及制裁俄罗斯措施的疑虑，正在影响德国企业信心。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)的办公室发表声明称，总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一已经向总统提交内阁辞呈。新政府将在周二成立。

上述两个消息已经在周一稍早令美国公债上涨。

“之前已有少量的避险买盘，”Stone McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。

市场下一焦点将是周二出炉的美国耐久财订单数据，之后美国财政部将开始本周930亿美元的新债标售。

“我认为明早公布的耐久财订单数据将吸引更多注意力，部分是因有一些不确定性，”Canavan称。

美国财政部周二将发售290亿美元两年期公债，周三和周四还将分别发售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

周三财政部还将发售130亿美元两年期浮息公债。

在9月1日美国劳工节假期前，周一的市场交投清淡，而英国市场今日因假休市。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (-01/32) 0.504

五年期公债 99-25/32 (-02/32) 1.673

10年期公债 99-28/32 (+04/32) 2.391

30年期公债 99-24/32 (+12/32) 3.138(完)

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