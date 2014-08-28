美国债市：公债收益率下滑，因乌克兰局势带动避险买盘且预期ECB推新措施

* 美国公债收益率下滑，德债收益率跌至纪录低点

* 乌克兰紧张局势令避险买盘增加

* 预期欧洲央行将宣布新刺激措施带动买盘

* 30年期公债收益率降至去年5月来最低

* 美国财政部发售290亿美元七年期公债获得强劲需求

路透纽约8月28日 - 美国公债周四上扬，30年期公债收益率降至逾一年最低，因投资人对乌克兰紧张局势的担忧引发避险买盘，且欧元区公债收益率继续刷新纪录低点。

乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

对欧洲央行可能宣布新刺激措施的预期也带动德债大涨，从而也压低了美国公债的收益率。

“都是受欧洲的影响，”瑞信利率策略师Ira Jersey表示，“目前美国公债看来是受德债走势左右。”

指标10年期公债 升5/32，收益率报2.34%，周三尾盘报2.36%。30年期长债 升17/32，收益率报3.07%，为去年5月来最低，周三尾盘报3.11%。

德国10年期公债收益率 创下0.87%的纪录新低。

地缘政治忧虑和对欧洲央行的预期可能会维持市场对美国公债的买盘，且仍是市场焦点，尽管下周五美国将公布备受关注的8月非农就业报告。

“数据很重要，但还是没有地缘政治局势发展和欧洲央行政策前景重要，”D.A. Davidson Co.交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。

在今日数据显示，美国经济第二季增幅较最初的估计更为强劲，国内需求对经济成长的贡献增加，企业补充库存的贡献减少。 之后美国公债收益率曾出现非常短暂的小涨。

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%，前值为成长4.0%，得益于企业支出和出口被上修。

交易商表示，本周来自调整投资组合的投资人的大量需求也带动了债市的升势，有助市场消化新债供应。

美国财政部周四发售290亿美元七年期公债，获得强劲需求。这是本周930亿美元新债供应的最后一批。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (+01/32) 0.504

五年期公债 99-32/32 (+04/32) 1.628

10年期公债 100-12/32 (+08/32) 2.333

30年期公债 101 (+22/32) 3.074(完)

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