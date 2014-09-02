《美债周三展望》公债收益率上涨，关注ECB会议和美国非农就业报告

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 交易商关注周四欧洲央行会议

* 美国制造业和建筑支出数据强劲

* 交易商还关注周五美国公布的非农就业报告

路透纽约9月2日 - 美国公债收益率周二上涨，投资人不确定欧洲央行(ECB)是否会在本周宣布更多刺激措施，交易商遂对上周升势获利了结。

交易商重新评估对欧洲央行可能会祭出购买资产支持证券的预期。对欧洲央行是否会在周四会议上暗示任何进一步行动的疑虑带动德国和美国公债收益率上升。

“投资者更多地考虑央行将会推出什么的举措、如何实施以及之后如何退出这些举措等实际问题，”富国私人银行全球固定收益部门董事总经理George Rusnak谈及欧洲央行可能实施刺激措施时表示。

在欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔的央行总裁年会上暗示可能实施更多刺激措施后，德债收益率上周挫至纪录低点，拖累美国公债收益率随之下跌。

分析师表示，强劲的美国制造业和建筑支出数据巩固了对避险美债的卖压。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增长加速，制造业指数攀升至59.0，为2011年3月以来最高，高于路透访问分析师预期的56.9，7月为57.1。

美国商务部周二公布，美国7月建筑支出增长1.8%，至2008年12月来最高的9,813亿美元，增幅为2012年5月来最大，预估为增长1.0%。6月经修正后为下滑0.9%，前值为下滑1.8%。

“这是8月数据的初步印象，颇为强劲，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示，“这令市场对经济的信心增强了一些。

美国10年期公债 价格尾盘跌20/32，收益率报2.42%，上周五尾盘报2.35%；30年期公债 价格跌1-18/32，收益率由3.09%升至3.17%。

在8月债市大涨后，市场出现获利了结，特别是对较长期公债。今年跑赢短债指数的巴克莱25年及以上年期美国公债指数在8月大涨4.4%，为1月来表现最好的一个月。

除了欧洲央行会议外，分析师表示，交易商还关注周五美国将公布的就业数据。根据路透调查，分析师预计8月美国非农就业岗位增加22.5万个，而强劲的就业数据会令市场对美联储首次升息的预期时间提前。

富国银行的Rusnak表示，若非农就业数据表现强劲，则可能令美联储在明年首季升息的几率增加。(完)

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